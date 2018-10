Stavebný úrad aj stavebník porušili zákon pri stavbe pod Mostom SNP

Most SNP

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most vznikol v 60-tych rokoch ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry v meste. V minulosti nebol len dopravným spojením, ale aj nosičom vodovodu a teplovodu pre nové sídlisko pri Dunaji.

V čase, keď sa zo stavby pod mostom stala kauza, vyhlásili Most SNP za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa Pamiatkového úradu SR je Most SNP architektonicky i konštruktívne „mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu.“