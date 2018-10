Smršť v Lekárovciach vytrhávala stromy aj s koreňmi. Bolo to tornádo, potvrdil klimatológ

Prišli čierne mračná a vietor bral strechy

Lekárovce rátajú 869 obyvateľov a 377 domov. Veterná smršť zasiahla podľa ľudí najmä okraj obce, ktorá je najbližšie k hraniciam s Ukrajinou. Ľudia opisujú, že pohroma prišla doslova z čistého neba. „Áno, bolo to niečo podobné ako tornádo, vyzeralo to ako lievik. Žiadne varovné signály neboli, nik netušil, čo sa bude diať, máme veľké šťastie, že sa nikto nezranil, možno to bolo preto, že ľudia boli buď v práci alebo doma. Ja som zhodou okolností chcela ísť von so psíkmi. Bývam za dedinou a chodievame sa prechádzať na hrádzu. Počasie bolo pekné. Potom som si ale všimla také zvláštne mraky, až čierne boli, také čudné, prišli odrazu, iba čo som rýchlo stihla okná pozatvárať. Myslela som si, že ide búrka, to ma od prechádzky odradilo,“ povedala jedna z obyvateliek obce.

„Keby bol v tom čase človek za dedinou, možno by ho to aj do vzduchu vynieslo. Pri našom dome sa to stáčalo, takže my sme utŕžili našťastie iba menšie škody, ale babičke, čo býva oproti, zobralo stodolu, povytrhávalo stromy s koreňom, dokonca vysoký orech, možno aj viac ako dvadsaťročný vytrhlo s koreňmi. Veď keby chcel takto človek s mechanizmom strom vybrať zo zeme, tak sa mu to nepodarí. Niečo také som videla na vlastné oči po prvýkrát,“ dodáva žena. Vraví, že v susednej obci Kamenec pršalo, ale k nim už to prišlo iba vo forme vetra. „Išiel prúd, ako keby vír a išlo to zaradom, bralo to ľuďom strechy, všetko demolovalo, stodoly, všetko z dreva, to, čo nebolo upevnené v zemi, navyše to strašne hučalo, mala som pocit, že sa nám dom trasie, že nám vybije okná,“ uzavrela žena. Strechu podľa nej strhlo aj z kultúrneho domu v obci.

„Celá udalosť sa stala tak rýchlo, že spúšť trvala približne iba dva až päť minút. Vietor fúkal od obce Bajany, na druhej strane Lekároviec sa vôbec nič nestalo, iba v susedných Bežovciach padal ľadovec,“ povedal Marek Šimko, ktorý má v Lekárovciach tetu Annu Lancošovú (84). Tej polámalo stromy v záhrade a spôsobilo aj ďalšie veľké škody. Podľa Mareka Šimka jeho tetu už aj v minulosti postihli veľké živelné pohromy. „Bolo to v rokoch 1992 a 1998, kedy sa vyliala rieka Uh a brala všetko, čo jej stálo v ceste, uhlie na kúrenie, zvieratá, obilie a poškodilo im aj dom. Podmylo základy,“ dodal Šimko.

Klimatológ: Na Slovensku sú tornáda zriedkavé

Klimatológ Pavol Faško vraví, že to čo sa udialo v Lekárovciach nie je na Slovensku príliš obvyklý jav. „Z informácií, ktoré sme medzičasom získali, je zjavné, že to, čo sa prehnalo v Lekárovciach s veľkou pravdepodobnosťou tornádom bolo,“ vysvetlil klimatológ s tým, že v našej krajine sa zriedkavo tornáda vyskytujú. Zvyknú sa objaviť takmer každým rokom v malom počte. V tomto prípade najprv vznikla búrka supercela a v rámci nej sa vytvorilo tornádo.

„Nie v každej supercele môže byť tornádo, ale supercela má predpoklady, aby sa tam tornádo objavilo. Tornádo je vzdušný vír, ktorý rotuje okolo vertikálnej osi a je tam veľký podtlak. Práve ten je spôsobený veľmi silnou rotáciou, pričom na obvode sú veľké rýchlosti vetra, ktoré poškodzujú miesto, akým sa preženú. Tornádo sa vyznačuje lievikom, čo sú skondenzované vodné pary,“ vysvetlil Faško. Supercela je zas búrka, ktorá sa vyznačuje tým, že rotuje, vďaka čomu má dlhšiu životnosť a môže prekonať vo svojej existencii pomerne veľkú vzdialenosť. Na Slovensku sa podľa neho supercely zvyknú vyskytovať v závislosti od toho, aký stav je v atmosfére, aké je teplotné zvrstvenie, ako klesá teplota vzduchu výškou.

Starosta Ormezey: Škody budú veľmi vysoké

Starosta Lekároviec Milan Ormezey vraví, že spustošilo okolo tridsať domov a stodôl. „Začalo sa to o 16.40, krízový stav bol vyhlásený o sedemnástej a trvá doteraz,“ povedal vo štvrtok dopoludnia starosta. „Je zničených okolo tridsať domov a pridružených stavieb, sú siete potrhané, elektrické vedenie, miestny rozhlas, stromy sú povytŕhané. Ponad určitú časť obce to bralo všetko. Bolo vidno aj lievik, bola aj tlaková vlna, neviem to inak opísať, bralo všetko čo tomu prišlo do cesty, stromy s koreňmi, strechy, všetko lietalo vzduchom, vo vzduchu sa to zmiešalo,“ opisuje hrôzu starosta s tým, že škody zatiaľ vyčíslené nie sú, ale budú zrejme veľmi vysoké.