Pre rekonštrukciu Mlynských nív musia chodci rátať s obmedzeniami

Dôvodom uzávery chodníkov je prekladanie slaboprúdového vedenia či optických káblov alebo práce spojené s novými stĺpmi pre trakčné vedenie. „V najbližších dňoch pribudne aj uzávera chodníka pozdĺž Mlynských nív, na strane staveniska budúcej Stanice Nivy,“ podotkol investor.

Zároveň sa mení situácia aj pre vodičov. S platnosťou do oficiálneho odvolania je znovu uvedený do používania odbočovací pruh zo smeru Karadžičova, vpravo do ulice Mlynské nivy.

Spoločnosť HB Reavis začala v máji s celkovou rekonštrukciou ulice Mlynské nivy. Rekonštrukcia je rozdelená na viacero fáz, k celkovej uzávere ulice nedôjde. Investor ju zrealizuje na vlastné náklady. Počiatočné fázy by mali byť ukončené počas tohtoročnej jesene. Nový bulvár by mal byť k dispozícii pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy na jeseň 2019.