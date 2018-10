Škody po veternej smršti v Lekárovciach sú väčšie, ako sa predpokladalo

Poškodených objektov v obci Lekárovce v Sobranskom okrese, ktorú v stredu (3. 10.) zasiahla veterná smršť, je viac, ako sa predpokladalo. Vyplýva to z rokovania štábu, ktorého členovia zmapovali dedinu.

Pôvodne sa hovorilo o poškodení viac ako 30 domov a rôznych objektov. Ako informoval prednosta Okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo, doteraz zistili, že vietor celkom strhol strechu z 11 rodinných domov, piatich firemných budov a ôsmich verejných objektov, ktoré sú v majetku obce, ale aj 16 stodôl. Čiastočne strhnutú krytinu evidujú aj na osembytovke. „Stredne ťažko poškodených rodinných domov je 20 a ľahko poškodených 60,“ doplnil s tým, že až teraz môžu konštatovať, že smršť sa zaobišla bez úrazov. Doplnil, že v pondelok (8. 10.) bude v obci jej následky odstraňovať ešte desať vojakov.

Vietor, ktorý sa v stredu prehnal krajným východom Slovenska, bol podľa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) s vysokou pravdepodobnosťou vyvolaný tornádom. V Lekárovciach po veternej smršti vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vo štvrtok (4. 10.) v nej aj z tohto dôvodu zasadala vláda, ktorej rokovanie bolo naplánované v okresnom meste Sobrance. Tá rozhodla, že obec Lekárovce bude mať k dispozícii 500.000 eur na úhradu škôd.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) tiež povedal, že z rezervy predsedu vlády je ochotný po dohode so starostom riešiť aj individuálne potreby občanov v prípade, že sa niekto dostane do zložitej sociálnej situácie, a to ak nemá poistený majetok, respektíve je v takej sociálnej situácii, že si nebude môcť dovoliť opraviť škody z vlastných prostriedkov.