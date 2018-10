Envirorezort už vysúťažil firmy pre sanáciu skládky vo Vrakuni

Ministerstvo životného prostredia ukončilo súťaž na sanáciu bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni, ktorá trvala od minulého roka. Za 34,1 milióna eur s DPH to bude realizovať skupina dodávateľov tvorená českou spoločnosťou Geotest a slovenskou firmou In Situ P&R. Zmluvu s nimi ministerstvo podpísalo 19. septembra. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.