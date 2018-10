Ľudia hromžia, železnice zablokovali časť podchodu k cintorínu aj kostolu

Železnice v Hornom Hričove pri Žiline na lávku, ktorá vedie ponad trať, umiestnili ceduľku s nápisom Zákaz vstupu. Podchod pod traťou zasa nechali zamurovať. Má to byť trest za to, že obec odmietla prevziať zodpovednosť za tieto stavby.

„Správajú sa ako malé deti. Idú Dušičky, tak si myslia, že ak nám zablokujú časť podchodu, nedostaneme sa na cintorín a do kostola,“ krúti hlavou jeden z obyvateľov obce. Jeho suseda Jozefína (78) dodáva, že podchod je nezmyselná a megalomanská stavba, ktorá v malej obci s približne 800 obyvateľmi nemá čo robiť. „Stačilo urobiť jednoduchý malý podchod, nie takéto monštrum,“ krčí plecami babička. Železnice prehradili iba časť podchodu. Po schodoch sa dá doň zísť i z neho vyjsť. „Schody sú trochu nepraktické pre starých ľudí, ale to nás od návštevy kostola alebo cintorína neodradí,“ uzatvára pani Jozefína. O dva roky mladšia pani Antónia si myslí, že obci by sa viac zišiel podchod s podjazdom. Pred modernizáciou železničnej trate totiž domáci chodili do kostola priamo, po modernizácii musia ísť autom 1,5-kilometrovou obchádzkou.

Lávka pre peších za obcou je tiež jedna z dvoch stavieb, ktorú si obec odmietla prevziať, železnice na ňu preto zakázali vstup. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Starostu Hričova Dušana Ďuríčka krok železníc tiež prekvapil. „Železnice SR bez toho, aby nás na to vôbec upozornili, uzatvorili časť podchodu,“ hovorí. A vysvetľuje, v čom je podľa neho problém. Obec odmietla prevziať stavbu, podľa vedenia je totiž sfušovaná. Navyše, Hričov nemá toľko peňazí, aby sa mohol o podchod a lávku starať. Ďuríček dodáva, že obec viac potrebuje podjazd, podchod nerieši dopravnú obslužnosť. „Pre nás je to preto nepotrebná stavba. Železniciam sme navrhli, že objekt prevezmeme, ale nech sa zmluvne zaviažu, že nám budú refundovať všetky náklady súvisiace s jeho údržbou. Odmietli to, vraj na to nemajú finančné prostriedky,“ dodáva starosta.

Železnice Slovenskej republiky sa ohradzujú, vraj k ráznemu kroku pristúpiť museli. Tvrdia, že podchod a lávku si žiadalo bývalé vedenie obce. Terajšie ich odmieta prevziať a táto patová situácia trvá už deväť mesiacov. Stavby sú teda bez správcu a bez údržby. Prípad z Horného Hričova nie je ojedinelý. „Odmietanie prevziať vyvolané investície do správy miest a obcí, hoci si ich pri príprave modernizácie vyžiadali, je novým množiacim sa problémom Železníc SR na viacerých ukončených stavbách modernizácie tratí. Železnice SR sú v tomto prípade bezmocné,“ hovorí riaditeľ železníc Martin Erdőssy. „Boli sme donútení urobiť tento krok, aby občania vedeli, aká je pravda. Každá obec či mesto projekt modernizácie pripomienkovali a schválili, takže argumenty proti neobstoja. Rovnako budeme postupovať aj v ostatných prípadoch. Nemôžeme si dovoliť vytvoriť precedens, keďže rovnaký postoj by mohli potom zaujať aj iné obce a mestá,“ uzatvára riaditeľ železníc.

Podchod aj zrekonštruovaná lávka boli súčasťou modernizácie železničného úseku Považská Teplá – Žilina. Náklady na lávku dosiahli 130-tisíc eur. Výstavba podchodu pre peších stála 675-tisíc eur. Celkovo bolo na tejto stavbe vybudovaných 271 stavebných objektov a 119 prevádzkových súborov. Vlaky môžu týmto úsekom jazdiť rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu.