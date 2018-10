Pýcha Banskej Štiavnice sa opäť skvie vo svojej kráse

„Zrekonštruovaných bolo 18 kaplniek, kaplnka Ecce homo, dva najväčšie objekty – Horný a Dolný kostol, súsošie Sedembolestnej Panny Márie. Čo nám ostáva, sú čiastočne zreštaurované sväté schody a boží hrob, ten nás ešte len čaká,“ priblížil Martin Macharík z občianskeho združenia Kalvársky fond. Sväté schody začali podľa jeho slov reštaurovať tento rok, pričom objavili vzácne pôvodné fresky. V ich reštaurovaní budú teda pokračovať aj budúci rok. „Počas 11 rokov sme zodrali tri terénne autá, ktoré sú už súce na vrakovisko. Bolo treba vyniesť stovky ton materiálu a vody jedným aj druhým smerom,“ zhodnotil Macharík.

Hlavnú etapu obnovy kalvárie zavŕšila rekonštrukcia Horného kostola. Jeho obnova bola podľa Macharíka zložitá z dvoch dôvodov. Prvým je zložitý terén, v ktorom sa nachádza, a ďalším množstvo detailov, ako pozlátené slnká na vežiach kostola či kríže, ktoré museli osádzať horolezci. Kostol je však obnovený komplexne, má novú fasádu, zreštaurované fresky aj oltár. Dojatie z jeho opätovného osadenia neskrývala počas slávnostného otvorenia kostola architektka, ktorý sa na obnove kalvárie podieľala, Katarína Vošková. Spomína, že pred rokmi ho našli v zúboženom stave.

„Predvčerom sa inštaloval oltár do Horného kostola a celý čas som bola dojatá, pretože pred 15 rokmi som ho ja vlastnoručne dávala v stave triesok a dosiek do vreca a vôbec som si nevedela predstaviť, že raz sa zaskvie v takejto sláve ako dnes,“ poznamenala. Odborníkov, ktorí sa obnove kostola venovali, potrápila aj otázka jeho pôvodnej farebnosti. Kým sondáž na jednej veži ukázala, že kostol bol biely, druhá sondáž odhalila pod bielou vrstvou červenú. Horný kostol sa tak skvie vo farbe, ktorá mu bola roky príznačná a podľa Voškovej sa maximálne možne približuje podobe z 18. storočia.

Bola medzi najohrozenejšími pamiatkami sveta

Na kalvárii bolo podľa Macharíka doteraz preinvestovaných celkom 2,8 milióna eur. „Ten plán bol tri až štyri milióny a myslím si, že na úplné dokončenie všetkých sochárskych diel, ktoré chýbajú a často nevieme, ako vyzerali, ešte budeme potrebovať aspoň pol milióna,“ priblížil Macharík. Približne 1,1 milióna eura z tejto sumy tvoril príspevok generálneho partnera obnovy, a to Nadácie VÚB, časť prostriedkov pochádzalo zo zdrojov ministerstva kultúry a viac ako 400.000 eur pochádzalo od individuálnych sponzorov.

Kým pred desiatimi rokmi bola banskoštiavnická kalvária schátralá a zaradená medzi 100 najohroze­nejších pamiatok sveta, dnes patrí k najnavštevo­vanejším pamiatkam mesta. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo v roku 2017 na kalváriu 70.000 návštev­níkov, čo je šesťnásobne viac ako pred desiatimi rokmi. Úlohou do ďalšieho obdobia je podľa Macharíka vymyslieť to, ako organizovať dennú prevádzku a zabezpečiť jej údržbu, aby sa devastácia nezopakovala. K tomu by podľa jeho slov mal prispieť aj kamerový systém, ktorý tam pribudol. „Boli tu nainštalované tri nové kamery, je to aj online. Dokonca bude z kalvárie online prenos na mesto,“ dodal Macharík.