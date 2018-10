Kalavská: Rezort zdravotníctva v rámci stratifikácie s bojnickou nemocnicou počíta

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v sprievode trenčianskeho župana Jaroslava Bašku navštívila Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR naďalej počíta s fungovaním Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Plánovaná stratifikácia by jej v konečnom dôsledku podľa ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) pomôcť. Uviedla to po svojom pondelňajšom rokovaní na pôde bojnickej nemocnice.