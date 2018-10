Rozšírenie zliav v bratislavskej MHD považuje BID za nesystémové

Ako koordinátor Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) to konštatuje aj v liste adresovanom vedeniu hlavného mesta, v ktorom sa stotožňuje so stanoviskami ostatných objednávateľov dopravy.

BID v tejto súvislosti poukazuje na dohodu o spolupráci z roku 2012 medzi všetkými objednávateľmi dopravy zapojenými do integrovaného systému, ktorými sú hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Z nej okrem iného vyplýva, že všetky návrhy o zmenách podliehajú schváleniu všetkých partnerov.

„Všetci objednávatelia sa zaviazali, že všetky zásadné rozhodnutia, ktoré sa budú týkať ekonomiky, fungovania systému, budú vzájomne prerokované. Budú vypracované odborné posudky aj s vypočítanými dopadmi na jednotlivých objednávateľov a po vzájomnom odsúhlasení týchto zmien môžu byť uvedené do praxe,“ uviedla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.

Pripomína, že bratislavská mestská hromadná doprava je taktiež súčasťou IDS BK. A keďže platia integrované cestovné lístky, s výnimkou SMS lístkov, každá zmena v MHD bude mať dosah aj na ďalších partnerov zapojených do systému a na ich rozpočty. S nimi, ani so samotnou BID ako koordinátorom celého systému však podľa Horčíkovej neboli včas prerokované.

Nesrovnalove opatrenia

Primátor Ivo Nesrovnal prichádza s niekoľkými opatreniami, ktoré majú motivovať ďalších Bratislavčanov, aby využívali MHD. Navrhuje rozšíriť zľavy pre bratislavských seniorov, a to tak, aby nárok na bezplatné cestovanie mali všetci po dosiahnutí 60. roku, ktorí majú trvalý pobyt v hlavnom meste a sú poberateľmi starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku.

Taktiež navrhuje, aby aj sprievod detí do troch rokov mohol v MHD cestovať zadarmo. Tretím opatrením má byť zavedenie bezplatnej MHD pre vodičov áut, a to na jeden mesiac od začiatku výraznejších dopravných obmedzení v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. V prípade kontroly by im stačilo preukázať sa platným vodičským preukazom.

„Finančné krytie na tieto opatrenie máme, a to vďaka dobrému manažmentu a hospodáreniu mesta,“ tvrdí Nesrovnal. Návrh by malo schvaľovať bratislavské mestské zastupiteľstvo.