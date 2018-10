Termín útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre by mohol byť známy čoskoro

Termín útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre by mohol byť známy o niekoľko mesiacov. Odhaduje to Ladislav Šimko, riaditeľ odboru priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Uviedol to v stredu na úvodnom mítingu k transformácii regiónu na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Stretnutie na pôde TSK sa po prvý raz uskutočnilo za účasti expertov Európskej komisie, ktorá ich vybrala a financuje ich. Účelom technického mítingu bolo dohodnúť si postup, akým spôsobom bude prebiehať proces prípravy akčného plánu. „K dnešnému dňu je už nejakým spôsobom urobená analýza celého akčného plánu prechodu z uhlia na hornej Nitre. Na základe akčného plánu, kde je šesť prioritných osí, spoločne s expertmi Európskej komisie sa budú definovať a hodnotiť projekty,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Transformácia hornej Nitry je vážnou úlohou a od februára bolo na nej vykonané značné penzum práce, okrem zriadenia pracovnej skupiny, sa využil i potenciál skupín, ktoré pracovali v regióne, zdôraznil Šimko. „Stanovili sa hlavné priority a ciele a na dopracovanie vážnych tém, ako je zabezpečenie vykurovania regiónu po ukončení ťažby a nefunkčnosti Elektrárne Nováky, zabezpečenie zamestnanosti a kvality života, sociálnych istôt, plus riešenie environmentálnych dopadov, boli zabezpečení aj títo experti z komisie,“ ozrejmil.

Baška ďalej pripomenul, že hlavnými prioritami v rámci akčného plánu by mala byť doprava, teda cestná a železničná infraštruktúra, s čím súvisí príchod nových investorov, ako aj otázky ochrany životného prostredia, energetika a tepelná energetika. Samosprávy, spoločnosti, ministerstvá i ďalšie organizácie predložili celkovo 80 projektov. „Verejné hodnotenie projektov by malo byť v novembri a ja pevne verím, že niekedy začiatkom budúceho roka budeme môcť predostrieť aj akčný plán, aj s termínmi, úlohami, harmonogramami, akým spôsobom celý proces transformácie urobiť,“ doplnil s tým, že vláda SR by sa akčným plánom mohla zaoberať na jar.

Súčasťou riešení bude i nastavenie termínu útlmu ťažby uhlia, avizoval Šimko. „Už boli vykonané niektoré socioekonomické analýzy, v energetike sa dokončujú niektoré analýzy, a to uvidíme z týchto výsledkov, k čomu dospejeme, aby to rozhodnutie bolo akceptovateľné,“ vysvetlil a pripomenul, že samotným cieľom Európskej únie v rámci transformácie Energetickej únie a znižovania uhlíkovej stopy je redukovať produkciu energie z ťažkouhlíkových zdrojov. „Takže ideme v súlade s tým. Samozrejme, to skrátenie príde, len uvidíme, aký bude ten optimálny variant. Mám dojem, že v priebehu pár mesiacov sa to dozvieme,“ dodal.

Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) zatiaľ platí do roku 2030, minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) naposledy hovoril o skrátení termínu o päť až sedem rokov. Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza však deklarovali, že ťažba uhlia nie je naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam.