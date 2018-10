Sysle pri Tisovci majú vlastný náučný chodník

Sysle pasienkové boli tradičnými obyvateľmi lokality pod vrchom Hradová pri Tisovci, no v 70. rokoch minulého storočia z tohto územia zmizli. Ich prítomnosť v oblasti dokladá odborníčka na environmentálnu výchovu v Národnom parku Muránska planina Jana Šmídtová nálezmi vývržkov dravcov, ktoré sa sysľami živili. Ochrancovia prírody sa rozhodli sysle do týchto miest vrátiť a v roku 2010 začali pripravovať pasienok, ktorý sa mal stať ich novým domovom.

„V lokalite sa predvŕtali diery a zo Spiša sa tam priniesli prví obyvatelia sysľoviska. V roku 2013 zasiahli do ich života povodne, pri ktorých uhynula celá populácia mladých sysľov,“ konštatuje Šmídtová. Zoológ Ervín Hapl dopĺňa, že v roku 2011 priniesli do Tisovca zo Spiša desať sysľov a v ďalšom roku ďalších 81. „Ďalšie sme priniesť neplánovali, no nepriazeň počasia v roku 2013 naše plány zmenila a do sysľoviska sme priniesli ďalších 80 kusov zvierat. Pred dvoma rokmi bola populácia len na úrovni desať až dvanásť kusov, no dnes je stabilizovaná a tvorí ju okolo päťdesiat jedincov. Predpokladám, že o rok by ich mohlo byť už raz toľko,“ nazdáva sa Hapl.

Pomáhať populácii pod Hradovou sa rozhodli okrem ochranárov aj študenti gymnázia. Dravce od nich ochranári odlákali tak, že začali prikrmovať hraboše slnečnicou. Populácii týchto drobných hlodavcov sa začalo dariť natoľko, že líšky, jazvece či divé mačky sa pri love nesústredili na sysle, ale na hraboše, čo sysľom pomohlo prežiť. Študenti prispeli čistením pasienkov od náletových drevín, ale na jar aj prikrmovaním sysľov. To podľa Šmídtovej pomáhalo matkám nestratiť mlieko a mohli dojčiť malé sysle.

Gymnazisti vlani natočili o sysľoch film, s ktorým získali v celoslovenskej ekologickej súťaži študentov hlavnú cenu Tatranskí rytieri. Tento rok sa im víťazstvo podarilo obhájiť s projektom výstavby náučného chodníka Poďte s nami za sysľami, ktorý sami navrhli aj zrealizovali. Jeho cieľom je pritiahnuť pozornosť verejnosti k tomuto živočíšnemu druhu.

„Náučný chodník má 6,3 kilometra a začína a končí sa v blízkosti budovy Evanjelického gymnázia v Tisovci. Vytvára okruh, súčasťou ktorého sú štyri informačné tabule a päť smerovníkov. Tabule informujú nielen o sysľoch, ale aj o okolitej krajine, lúkach a pasienkoch, o stromoch a ich význame v prírode, no aj o ovčiarstve, ktoré má v Tisovci a okolí bohaté tradície,“ prezradila Šmídtová.

Riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci Miroslava Štefániková študentov za ich aktivity v oblasti ochrany prírody chváli. Podľa nej sa na výstavbe náučného chodníka podieľala súčasná 3. A, ktorá má 26 študentov. Tá istá trieda sa podieľa aj na tvorbe filmu o sysľoch, ktorý študentom priniesol prvé udelenie ceny Tatranskí rytieri.

Podľa odborníkov je takýto projekt výbornou príležitosťou na interakciu výučby s prírodou a reálnym životom. „Žiacke projekty sú príležitosťou, ako modelovať reálne budúce životné a pracovné situácie, kedy budú musieť študenti kooperovať, navrhovať riešenia a uvedomiť si dôsledky realizovaných krokov,“ hovorí o projekte Adriana Kvetková zo sekcie kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici.

Syslej populácii sa začalo dariť okrem Tisovca aj v susednom Muráni v lokalite Biele vody. Tamojšiu sysliu kolóniu obnovili v roku 2000, toto leto ju obývalo okolo 2-tisíc jedincov a je predpoklad, že aj tu sa podarí ich počet už v budúcom roku zdvojnásobiť. Vďaka sysľom sa v Bielej vode rozvinul tzv. syslí turizmus a niečo podobné možno po vybudovaní náučného chodníka očakávať o rok aj v Tisovci. V tomto čase však sysle nevidieť, lebo sa už uložili na zimný spánok. Z brlohov vylezú až na jar.