Zamestnanci dopravného podniku idú od utorka do štrajkovej pohotovosti

Odbory Autošofér vyhlasujú od utorka štrajkovú pohotovosť zamestnancov Dopravného podniku Bratislava a.s. (DPB). Novinárom to dnes pred vozovňou Jurajov dvor oznámil predseda odborov Jozef Hitka s tým, že zamestnanci začínajú so zbieraním podpisov na vyhlásenie ostrého štrajku, potrebujú ich 1 501. Zamestnanci DPB žiadajú vyššie mzdy, odpočinkové miestnosti pre vodičov, zaplatené sviatky či vyhovujúcejšie grafikony.