Hlavné mesto končí s revitalizáciou Kamenného námestia

„V ďalšej etape na budúci rok má hlavné mesto v pláne vymeniť doterajší asfaltový povrch námestia za dlažbu a odstrániť zostávajúce reklamné zariadenia,“ spomenula.

Do revitalizácie námestia podľa hovorkyne hlavné mesto investovalo 150 000 eur. Práce zahŕňali vyčistenie námestia, vysadenie zelene, ošetrenie drevín a osadenie kvetináčov. „Nedávno robili aj dôležité kroky k záchrane a podpore veľkého stromu Paulownia, ktorý obohacuje námestie už mnoho rokov a je jeho symbolom,“ doplnila. Zuzana Onufer. V lete z námestia odstránili aj nelegálne stánky. Pozrite si zábery pred a po zásahu.

Mesto pri tejto obnove spolupracuje so združením Živé námestie a so spoločnosťou Lordship. S nimi chce magistrát urobiť z priestoru interaktívny priestor na oddych, stretávanie ľudí a trávenie voľného času. V súvislosti s hotelom Kyjev investor, spoločnosť Lodrship, vyhlásila súťaž, ktorá by mala ukázať, ako s touto stavbou ďalej. Rekonštrukcia by mala trvať dvanásť až šestnásť mesiacov. O lokálnu správu Kamenného námestia sa na základe návrhov Aliancie Stará tržnica a Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť bude starať hlavné mesto. Spolupracovať bude s partnermi, ktorí pôsobia na námestí.

Revitalizácii Kamenného námestia podľa hovorkyne mesta predchádzala dlhoročná diskusia hlavného mesta s partnermi, ktorí sídlia priamo na námestí alebo v jeho blízkosti. V spolupráci s Alianciou Stará tržnica, s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a ďalšími partnermi spustili participatívny proces, kde sa ľudí a firiem pýtali, ako by sa malo námestie zmeniť. Výsledkom bol spoločný projekt Živé námestie, z ktorého návrhov hlavné mesto pri revitalizácii námestia vychádzalo.