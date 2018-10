Bratislavu v piatok čakajú veľké dopravné obmedzenia pre návštevu Macrona

Bratislavu čakajú počas piatku (26.10.) rozsiahle dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do hlavného mesta. Dôvodom je prijatie francúzskej delegácie na čele s prezidentom Emmanuelom Macronom. Informoval o tom krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Vodičov, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy využiť diaľnicu D1 žiadame, aby tak spravili v čase najneskôr do 10. h. Následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 12. h. V popoludňajších hodinách žiadame vodičov, ktorí budú chcieť na opustenie Bratislavy využiť diaľnicu D1, aby tak spravili v čase najneskôr do 16. h. Následne vodičom odporúčame využitie diaľnice v čase po 18. h,“ upozornil Szeiff.

V čase od 11. h dôjde k obmedzeniu premávky pri presune delegácie z bratislavského letiska. Dôjde k uzatvoreniu diaľničného obchvatu D1, a to v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP. Ďalej bude uzatvorená Einsteinova ulica, Staromestská ulica a Hodžovo námestie. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11.30 h.

V čase od 12.15 do 12.45 h bude uzatvorené Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch v úseku po Bratislavský hrad. V čase od 14.15 do 14.45 h budú opäť uzatvorené Palisády, Hodžovo námestie, Suché mýto, Námestie SNP, Špitálska ulica, Štúrova ulica a Jesenského ulica.

V čase od 17.00 h do 17.30 h budú uzatvorené Uršulínska ulica, Námestie SNP, Suché mýto, Hodžovo námestie, Staromestská ulica, Most SNP, Einsteinova ulica a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

Polícia prosí účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa jej pokynmi.

Francúzskeho prezidenta prijme prezident SR Andrej Kiska v Prezidentskom paláci v Bratislave. Stretnúť by sa mal aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).