O nových evidenčných číslach Bratislavy rozhodne sociálna sieť

„Skratka BL sa pre označenie okresu Bratislava v minulosti vybrala na základe medializácie a následnej ankety. Verejnosť má preto znovu príležitosť vyjadriť svoj názor a formou ankety vybrať novú skratku,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

V októbri sa vyberalo spomedzi štyroch návrhov – BD, BE, BI alebo BT. Počas októbra vypadli skratky BI a BD. Do finále, ktoré prebieha do 22. novembra sa tak dostala dvojica BE a BT. Už len počas prvého dňa hlasovalo viac ako 17-tisíc užívateľov, ktorí zatiaľ poslali do vedenia skratku BT.

Anketa vyvolala živú diskusiu a reakcie na sociálnej sieti boli rôznorodé, no skôr kritické. Niektorým vodičom prekážala metóda rozhodovania, ktorú polícia zvolila. Umožnila totiž, aby o osude Bratislavčanov a ich ešpézetke rozhodol ktokoľvek s registrovaným účtom na facebooku. Takýto spôsob môže v konečnom dôsledku znížiť legitimitu celkového hlasovania. Iní užívatelia zas vnímajú celý systém, akým funguje evidencia čísel vozidiel, ako zle nastavený. Podľa ich názoru ide iba o dočasné riešenie problému, ktorý sa objaví znova o niekoľko rokov, pretože evidencia je založená na príslušnosti k okresu.

Peter Tichý ako rodený Bratislavčan nechápe, prečo má o evidenčných číslach jedného okresu rozhodovať celé Slovensko. „Nápad je to celkom dobrý, nech si ľudia vyberú, aké písmená budú mať v poznávacej značke. Ale prečo by o bratislavských vodičoch mal rozhodovať niekto hoci z Humenného?“ pýta sa. Naopak, Júlia Mečúňová, ktorá sa do hlavného mesta vydala a žije tu pätnásť rokov, hovorí, že anketa je celkom zábavná. „Ale v niektorej z balkánskych krajín som sa stretla s praxou, že evidenčné čísla áut neprideľujú podľa okresov. Takže podľa štátnej poznávacej značky nezistíte, skade majiteľ auta pochádza,“ dodáva.

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského je táto iniciatíva dôkazom, že časy, keď o všetkom rozhodoval policajt, sú už nenávratne preč. „Ľudia by si mali vybrať, ak sa majú cítiť konformne, keď idú mimo Bratislavy. Ak totiž majú čudné evidenčné číslo, môžu byť na smiech,“ mieni analytik.

Upozorňuje, že súčasný systém evidencie vozidiel nie je dostatočne univerzálny, pretože sa čísla nevydávajú napríklad na vozidlo, alebo poistku jeho majiteľa. Ak totiž auto kúpi nový majiteľ z iného okresu, pôvodná značka sa vyradí a už nikdy ju nemožno použiť. „Máme síce informačný systém na pomerne vysokej úrovni, ale zároveň aj príliš veľa byrokracie,“ pokračuje. Podľa neho je zbytočné pripisovať priveľký význam evidenčným číslam vozidiel. „Tie slúžia najmä pri dohľade na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čiže pokuty. Na pátranie polícia využíva výrobné číslo, nie evidenčné,“ dodáva Bazovský.