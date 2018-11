Do koho rúk padne vzácny kaštieľ?

Pamiatku, ktorá stojí v strede dediny, stavali v rokoch 1893 až 1895. Ide o rozľahlú trojpodlažnú budovu, ku ktorej patrí park s rozlohou bezmála 17 hektárov. Ten je jedným z piatich najväčších a najzachovalejších parkov východného Slovenska. V parku sa nachádzajú ďalšie stavby – chránená kultúrna pamiatka skleníky, ktoré sú stále funkčné a využívané, škola, dielne, hospodárska budova. Nehnuteľnosť patrí štátu.

„Je to nádherný objekt, srdce obce. Ide o prírodnú a zároveň aj historickú pamiatku. Kaštieľ je funkčný, je v ňom reedukačné centrum. Ak k nám príde nejaká vzácna návšteva, vieme sa dohodnúť a ukázať jej tie najkrajšie veci, ktoré sa tam nachádzajú. Pýšime sa zašlou slávou grófa Csákyho, ktorý tu okrem kaštieľa a parku postavil všetko, čo v obci máme a dodnes na tom staviame a zveľaďujeme to,“ povedal starosta Vlamidír Ledecký.

Ledecký vraví, že oficiálne informácie o odchode reedukačného centra, v ktorom sú umiestnené dievčatá od 15 do 18 rokov, zatiaľ nie sú. Doplnil však, že podľa toho, čo hovoria zamestnanci, sťahovať by sa mali od budúceho roka. „My Hrhovčania sme si naň zvykli, zvykli sme si na jeho režim, vnímame ho pozitívne. Nemáme pocit, že by toto zariadenie malo odísť a boli by sme radi, keby sa našla nejaká forma, aby tu zostalo,“ dodal starosta s tým, že obec by ho nemohla prevziať, pretože by to bolo pre ňu veľké „finančné sústo“. Záujem by však mala o školu.

Riaditeľ reedukačného centra Marek Mikula priznal, že o sťahovaní rozmýšľajú. Dôvodom majú byť vysoké náklady na chod kaštieľa, ďalšie investície si vyžaduje fasáda, ktorá potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. „Všetko je v štádiu riešenia nejakej myšlienky, ktorá ešte len príde na stôl na rokovanie. Momentálne je predčasné o tom hovoriť,“ uviedol Mikula. Nová vyhovujúca budova pre zariadenie by sa mala nachádzať v blízkosti Levoče.

Kaštieľ aj s pozemkami patrí ministerstvu školstva. To sa k téme nevyjadrilo. „Otázky, ktoré ste nám zaslali, spadajú do pôsobnosti zriaďovateľa reedukačného centra, preto je potrebné obrátiť sa s nimi na okresný úrad v sídle kraja, v tomto prípade na Okresný úrad Prešov,“ odpovedal Pravde odbor komunikácie rezortu.

Prešovský úrad nebol oveľa zdieľnejší. „Reedukačné centrum zaniknúť nemôže. Či má zariadenie s právnou subjektivitou dostatok finančných prostriedkov, sa opýtajte štatutárneho zástupcu zariadenia,“ reagoval odbor školstva Okresného úradu v Prešove.

V prípade, že kaštieľ zostane prázdny a nevyužitý, rezort školstva ho bude môcť predať. Najprv ho bude musieť vyhlásiť za prebytočný majetok. V prvom kroku ho musí ponúkať štátnym inštitúciám. Keďže ide o kultúrnu pamiatku, ponuka by mala ísť ministerstvu kultúry. Až potom bude môcť hľadať kupcov aj v súkromnom sektore.