Polícia obvinila z krádeže vo filmovom štábe Perinbaby troch mužov

Polícii sa podarilo vypátrať a už aj obviniť zlodejov, ktorí mali minulý týždeň okradnúť filmový štáb Perinbaby na Spiši. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová informovala, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Spišskej Novej Vsi zo zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva v pondelok (12.11.) obvinil tri osoby.

„Ide o 38-ročného, 15-krát súdne trestaného Radoslava, 23-ročného, dvakrát súdne trestaného Andreja a 29-ročného, trikrát súdne trestaného Tomáša, všetci z okresu Spišská Nová Ves,“ konkretizovala hovorkyňa s tým, že obvinení mali pred piatimi dňami po predchádzajúcej vzájomnej dohode z izby jedného z penziónov v Slovenskom raji Čingov ukradnúť rôzne veci.

Išlo o elektroniku slúžiacu na záznam a uchovanie filmového diela a ďalšie predmety potrebné na výrobu filmového materiálu. Škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 19.000 eur.

„Kriminalistickí technici miesto činu dokumentovali až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. Zároveň polícia vykonala pátracie akcie v okolí miesta činu, ale i akcie zamerané na zmapovanie možných únikových trás a nájdenie prípadných odhodených vecí pochádzajúcich z trestnej činnosti,“ ozrejmila Ivanová. Dodala, že do pátracej akcie sa zapojilo 25 policajtov v pôsobnosti OR PZ v Spišskej Novej Vsi.

Na základe získaných operatívnych informácií od ružomberských kolegov spišskonovoveskí kriminalisti vykonali v Ružomberku domovú prehliadku, pri ktorej našli a zaistili časť odcudzených vecí. Zvyšok predmetov pochádzajúcich z trestnej činnosti polícia našla a zaistila v okrese Spišská Nová Ves.

„Celkovo polícia zatiaľ zaistila 95 percent odcudzených vecí,“ upozornila hovorkyňa a dodala, že najstarší z obvinených mužov bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. Ďalší dvaja obvinení muži sú stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.