VIDEO: Pozrite sa, ako vo Veselom zberajú v novembri jahody

Rozprávková Maruška by dnes už nemusela chodiť po jahody k dvanástim mesiačikom. Čerstvé by si totiž nazbierala vo Veselom aj uprostred novembra.

Veselé pri Piešťanoch v utorok prepisovalo históriu ovocinárstva na Slovensku. Priamo uprostred novembra zorganizovali samozber čerstvo dozretých jahôd. Nie, nevyrástli v skleníkoch, urodili sa priamo na šírom poli pod holým nebom. Na samozber hneď v prvú hodinu prišli stovky ľudí z celého Slovenska.

Jahody v novembri sa vďaka šikovným pestovateľom zberali v histórii našej krajiny po prvýkrát.

Marián Varga zo spoločnosti Plantex vo Veselom je aj šéfom ovocinárskej únie a upozorňuje, že na takéto prekvapenia by sme si mali pomaly začať zvykať. Za všetko môže mimoriadne teplé počasie.

„Prvýkrát v histórii sa objavilo, že 13. novembra máme samozber jahôd. Je to rarita, ale hneď aj ľuďom hovoríme, že tá kvalita samozrejme nie je taká, ako v máji a júni. Viackrát do roka rodiace jahody musia prechádzať určitým obdobím pokoja. Keď bolo v lete veľmi veľa tepla a sucha, tak jahody sa tvárili, akoby prešli aj zimným obdobím a teraz zakvitli a počasie umožnilo aj to, že dozrievajú,“ vysvetľuje Varga. Jedným dychom dodáva, že neskoré dozrievanie je u nás výnimkou.

„Je však možné, že to bude bývať častejšie, možno prekryjeme niektoré plochy sklom a budeme takýmto spôsobom jahody pestovať a ponúkať aj na predvianočných trhoch,“ zamyslel sa Varga.

Len za prvú hodinu si prišlo nazbierať jahody do Veselého približne tisíc ľudí Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Hneď v prvú hodinu prišli stovky ľudí a ich prekvapenie a radosť boli naozaj veľké – jahody boli totiž zadarmo. „Rozhodli sme sa, že nebudeme vyberať peniaze. Kto chcel, mohol prispieť na rôzne dobročinné ciele, napríklad na Ligu proti rakovine,“ dodal Marián Varga.

Jahody v neskorom čase však nebudú zrejme jediným prekvapením, ktoré ovocinári chystajú. „Chceli by sme do budúcna poskytovať ľuďom aj rôzne netradičné druhy ovocia alebo ovocie v netradičnom čase. Je alarmujúce, že na Slovensku máme najnižšiu spotrebu ovocia v rámci Európy, iba dvesto gramov za deň,“ dvíha varovný prst šéf ovocinárov. No aj jeho obrovský záujem ľudí o čerstvé jahody prekvapil.

„Už keď sme videli na sociálnej sieti ten obrovský nárast, takmer dvestotisíc lajkov, vedeli sme, že je zle. Možno sa tu objavili všetci tí, ktorí si v lete nestihli jahody nazbierať, niektorí prišli len tak zo senzácie si to pozrieť,“ hovorí s úsmevom. Dodáva, že aktuálne si mohli ľudia nazbierať z približne piatich ton jahôd, čo je asi jedno percento toho, čo sa vo Veselom urodí počas celej sezóny. Šancu zbierať jahody však mali v jediný deň. „V utorok mali ľudia prvú aj poslednú šancu. Musím povedať, že mám roztrasené kolená, keď si pozriem tú obrovskú kolónu áut, čo tu teraz je,“ uzavrel Varga.

Do Veselého zavítali zberači z celého Slovenska. „Je veľmi netradičné zbierať jahody v novembri, ja som kvôli nim prišla zo Senca,“ povedala Želmíra Slobodová. Ivana, malá Hanka a Jana z Piešťan ohodnotili jahody ako studené a miestami sladké. „Sú veľmi pekné, červené, studené a je fantastické ich teraz oberať. Navyše sú zadarmo, to sa málokedy stáva, nesiem ich synom a vnukom,“ skonštatovala s úsmevom Marta Kohútová z Piešťan. Trnavčanka Darina Laciková prišla na samozber aj so sučkou Bonikou. „To, že sa vyberajú peniaze aj pre deti, je myslím si prekvapivé, pekné gesto a každý z týchto ľudí, čo sú tu, určite rád prispeje. Navyše sa cítim ako Maruška, zbierať v novembri v zimnej bunde – je to zvláštne a už len kvôli tomu sa oplatilo sem prísť a vyskúšať si zber.“