Košický protest: Generácia Novembra '89 odovzdala štafetu mladším

V úvode si minútou ticha uctili pamiatku novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Zhromaždenie, ktoré trvalo vyše hodiny, prebiehalo v pokojne atmosfére.



Účastníci si uctili Spomienku na Jána a Martinu zapálením kahancov počas protestného zhromaždenia organizovaného iniciatívou Za slušné Slovensko v Košiciach. Autor: SITA, Ivan Fleischer

Na košickom pódiu dostali priestor viacerí košickí protagonisti revolučného Novembra '89, členovia Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu. Na jednej strane vo svojich prejavoch viacerí našli paralely medzi súčasnou politickou situáciou a Novembrom '89 a na strane druhej poukázali na to, že práve vďaka protestom Za slušné Slovensko už Robert Fico nie je premiér a Robert Kaliňák ministrom vnútra.

Napríklad Daniel Pastirčák, zakladajúci člen Občianskeho fóra, spomína, ako ho pred 40 rokmi vypočúvala ŠtB, pre výstavu obrazov, ktorá bola označená za protištátnu. Uviedol, že keď poslanec Fico obvinil organizátorov zhromaždení, že za Sorosove peniaze organizovali štátny prevrat, mal pocit, že sa vrátil v čase. „Pán Fico, ak by to bolo vo vašej moci, dali by ste organizátorov naozaj zavrieť?“ pýtal sa básnik a spisovateľ. Dav vykrikoval – Fico do basy. Potom ľudia štrngali kľúčmi. Ďalší z rečníkov okrem iného uviedol, že slobodu vybojovali v Novembri '89 a je rád, že povstala nová, mladá generácia bojovníkov za slobodu, demokraciu.

Na záver vystúpili na pódium viacerí priami členovia Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu – účastníci Novembra '89 a Kristína Neuwirthová prečítala ich spoločné vyhlásenie. Potom Peter Neuwirth odovzdal symbolickú štafetu boja za slobodu a demokraciu nastupujúcej mladšej generácii.