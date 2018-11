Polícia o tom informovala na svojom facebookovom profile.

Skôr, než stihli hliadky doraziť na miesto, mužovi sa podarilo skočiť do vody, kde ho následne prúd unášal smerom k mostu Apollo. Po príchode na miesto sa polícii podarilo muža vo vode identifikovať a vzájomnou spoluprácou vytiahnuť na breh, kde mu bola okamžite opakovane podaná prvá pomoc, a to až do príchodu záchranárov.

Tí následne 35-ročného muža previezli do jednej z bratislavských nemocníc.