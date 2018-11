VIDEO: Most SNP v Bratislave je deravý ako rešeto

"Oceľové chodníky po obidvoch stranách mosta sú už rad rokov v havarijnom technickom stave, s úplne skorodovanými nosnými plechmi a ošarpaným asfaltovým kobercom,“ povedal pre denník Pravda stavebný inžinier a statik Alexander Tesár, ktorý je synom projektanta mosta Arpáda Tesára. Lávky sú skorodované a na niektorých miestach sa objavili aj väčšie diery, cez ktoré presvitajú idúce autá aj rieka. "Koróziou sú poškodené nielen plechy, ale aj zábradlia, výstuhy a oceľové nosné konzoly chodníkov a ich pripojenia po celej dĺžke mosta,“ dodal.

Chodci sa na moste necítia bezpečne

Chátrajúcim mostom denne prejde niekoľko stoviek ľudí. Niektorí majú obavy o svoju bezpečnosť. „Chodím tadiaľto aj dvakrát do týždňa a sú tu veľké diery, takže s kočíkom je to veľmi nebezpečné. A okrem toho dieťa tadiaľto nemôžete pustiť samo, pretože sa bojíte, že sa vám prepadne pod most, takže je to určite nebezpečné,“ povedala pre TV Pravda okoloidúca mamička, ktorá mostom prechádza niekoľkokrát do týždňa.

Problém na moste vnímajú predovšetkým ľudia, ktorí sa pravidelne snažia prejsť na druhú stranu. Zahraniční návštevníci mesta neevidujú problém s mostom v takom rozsahu. „My pochádzame z Moravy a nevidíme na moste nič zlé, práve naopak, vie človeka dobre ukryť pred dažďom“, povedal chodec, ktorý mostom prechádzal po prvýkrát. Chodkyňa, ktorá dlhodobo žije v Bratislave, to však vidí inak. Chcela dokonca zlý stav mosta nahlásiť priamo mestu, aby dbalo na bezpečie okoloidúcich ľudí. „Už minule som si všimla, že tu bola diera a videla som normálne na vodu. Necítila som sa vtedy dobre, aj som to chcela odfotiť a nahlásiť na stránku mesta, ale medzitým sa to nejako upravilo. Pôjdem sa ešte pozrieť, či to tam ešte je,“ skonštatovala.

Opravy postupujú po etapách

Hlavné mesto problém registruje a od konca septembra etapovite opravuje alarmujúci stav lávok. Rekonštrukčné práce sa tak predĺžia o čas opravy aj neplánovane navýšia finančné náklady, ktoré zatiaľ nie sú známe. Pôvodne mali práce prebiehať 120 dní s investíciou 1,5 milióna eur. Aktuálne poruchy vzniknuté na západnej lávke prebiehajú opravami zábradlia a neskôr sa vymenia aj hrdzavé plechy, ktoré už nie je možné opraviť.

Most SNP potrebuje ďalšie opravy. Rekonštruovali ho pritom len minulý rok. Autor: Robert Hüttner, Pravda

"Pri prebiehajúcej sanácii chodníkov treba komplexne vymeniť všetky plechy a ich výstuhy po celej dĺžke mosta a ako asfaltový koberec použiť špeciálny asfalt typu Selent s hrúbkou 2 cm. Tento typ asfaltu bol použitý ako základová vrstva na pôvodnej vozovke mosta a zabránil jej korózii počas 45 rokov. Na chodníkoch tento typ asfaltu pôvodne nebol použitý z dôvodu jeho vysokej ceny a táto skutočnosť, okrem deficitu údržby, viedla k ich súčasnému havarijnému skutkovému stavu,“ podotkol Tesár. Po ukončení opráv na západnej lávke budú práce pokračovať na nájazdových častiach oboch strán mosta.

V tomto čase už boli odstránené všetky kompletne skorodované nosné prvky nástupnej plošiny do výťahu vyhliadkovo-reštauračnej veže UFO, ktoré boli vymenené za nové a fungujúce časti.

Mesto robí bezpečnostné opatrenia

Posudok od odborného projektanta, ktorý si dalo urobiť hlavné mesto, tvrdí, že úbytok plechov nie je natoľko vážny, aby ohrozoval bezpečnosť chodcov. Na moste sa uzatvorila jedna lávka, ktorá prebieha rekonštrukciou, tá druhá zostala priechodná, kde funguje princíp zmiešaného pohybu chodov či cyklistov. Poruchy vzniknuté aj na prechodnej lávke mesto dočasne vyriešilo osadením zábrany, ktorá zabezpečí obmedzenie prístupu chodcom a v najbližšom čase zaobstará opravu lokálneho poškodenia.

„Prechod cez lávku je bezpečný. Hlavné mesto si dalo urobiť posudok od odborného projektanta, ktorý skonštatoval na oboch lávkach korozívny úbytok plechov, ktorý však nie je v takom rozsahu, že by to ohrozovalo bezpečnosť chodcov a cyklistov. Projektant odporučil pravidelné kontroly a ak sa vyskytne lokálna porucha, tak jej okamžitú opravu, čo hlavné mesto dodržiava,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. To, či mesto bude aj naďalej dbať na opravy na moste, sa uvidí až po ukončení rekonštrukčných prác, ktoré momentálne prebiehajú.