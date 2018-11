ŠTS posúdi dohodu prokurátora s mužom, ktorý v lete strieľal na koscov

Konkrétne banskobystrické pracovisko ŠTS v Pezinku bude riešiť schválenie, respektíve neschválenie, dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Martin R. s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Prokurátor dohodu predložil v stredu 21. novembra na ŠTS.

„Prokurátor ÚŠP Generálnej prokuratúry SR 21. novembra uzavrel a predložil na ŠTS na schválenie dohodu o vine a treste s obvineným Martinom R., ktorý sa dopustil extrémistických trestných činov. Je obvinený z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, prečinu výtržníctva, prečinu útoku na verejného činiteľa a prečinu prechovávania extrémistických materiálov,“ uviedla vtedy hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Obvinený sa v súčasnosti nachádza stále vo väzbe.

V júni 2018 v Banskej Bystrici Martin R. z balkóna bytového domu viackrát vystrelil z dlhej guľovej vzduchovej zbrane na skupinu piatich ľudí – koscov, ktorí nakladali na korbu vozidla motorové kosačky, pričom zasiahol poškodeného do ruky.

Hajloval aj pred policajtmi

„Následne na balkóne verejne prejavoval sympatie k ideológii, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd osôb tým, že mával červenou vlajkou, v strede ktorej bol biely kruh a v ňom bol čierny hákový kríž, pričom po obvode sa nachádzali štyri orlice držiace v pazúroch hákové kríže, a tiež vykríkol heslo Heil Hitler a svoju pravú ruku dal do výšky ramien,“ pripomenula Tökölyová.

Okrem toho sa Martin R. v júni 2018 v Banskej Bystrici po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov vo dverách bytu vyhrážal prítomným dvom príslušníkom NAKA a štyrom príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Banská Bystrica, že im svoj občiansky preukaz nedá. To podporil rôznymi vyhrážkami a následne dvere bytu pred príslušníkmi Policajného zboru zabuchol a cez dvere kričal Sieg Heil.

V prípade, že by ŠTS uzavretú dohodu schválil, bol by verdikt právoplatný a nebolo by možné sa voči nemu odvolať.