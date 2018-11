Poprad opäť rozdelili barikády, občan bojuje s úradmi a prehráva

Betónové zátarasy spolu s dvoma autami tam postavil vlastník pozemkov pod cestou Martin Kurcáb, ktorý už niekoľko rokov tvrdí, že ide o nelegálnu komunikáciu, ktorú mesto Poprad užíva neoprávnene.

„Dôvodom je nekomunikovanie, ignorácia, nečinnosť mesta a niekoľkoročný spor. Podľa platných dokumentov som vlastníkom tých pozemkov,“ zdôvodnil Kurcáb. Podľa neho predstavitelia mesta dlhodobo odmietajú stretnutie, nekomunikujú a zodpovední zamestnanci úradu zamlčujú fakty. Tvrdí, že na jeho nehnuteľnostiach sa nachádza nezákonne dopravné značenie, asfaltová plocha a parkovisko, ktoré nikdy žiadnym štátnym orgánom neboli určené na parkovanie a cestnú premávku a nikdy neboli legálne vo vlastníctve samospráva.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Martin Kurcáb už niekoľko rokov tvrdí, že ide o nelegálnu komunikáciu, ktorú mesto Poprad užíva neoprávnene.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: TASR, Adriána Hudecová

Platí dane, pozemok neužíva

Kurcáb ďalej zdôraznil, že mesto nerešpektuje rozhodnutia kompetentných a súdnych orgánov a naďalej bez akéhokoľvek právneho titulu okupuje jeho vlastníctvo, za ktoré riadne platí dane. „Bráni mi legalizovať cestu a parkovisko, užívať ho a, naopak, na mojom pozemku podniká prevádzkovaním nelegálneho plateného parkoviska,“ ozrejmil s tým, že je stále ochotný rokovať s predstaviteľmi mesta o náprave a legalizáciu toho stavu.

Kurcáb ďalej doplnil, že pokiaľ by bol ponechaný súčasný stav, v prípade vzniku akejkoľvek škody na zdraví a majetku spôsobenej motorovým vozidlom nie je možné postupovať v súlade s cestným zákonom a za situáciu je zodpovedný on. „Ak by sa tam niekomu niečo stalo, mohol by som mať ja opletačky so zákonom, znova,“ upozornil. Ubezpečil, že aktivita blokácie prejazdu motorových vozidiel nie je smerovaná k narušeniu pokojného stavu v okolí jeho pozemku, ale smeruje práve k ochrane takých osôb, ktoré sú zavineným zavádzaním mesta Poprad vystavené nebezpečenstvu škody. Nespokojný vlastník má k dispozícii aj vyjadrenia príslušných policajných orgánov o tom, že cesta na jeho pozemku vôbec nie je komunikácia.

Náčelník Mestskej polície (MsP) v Poprade Štefan Šipula však tvrdí, že mesto má k dispozícii prvé rozhodnutie ešte z roku 1956, kde je uvedené, že v tomto prípade ide o cestnú komunikáciu. „V súvislosti s umiestnením betónových zátarás sme pristúpili k takým opatreniam, aby sme zabezpečili prejazdnosť pre záchranné zložky, obyvateľov bytových domov a majiteľov okolitých prevádzok,“ dodal Šipula.

Prvýkrát v auguste

Vodičov na súčasný stav upozorňuje dočasné dopravné značenie. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda v tejto súvislosti doplnil, že prejazd umožnili popred budovu okresného súdu na Mnoheľovej ulici. Správa mestských komunikácií zároveň nebude prevádzkovať parkovisko na ulici Dominika Tatarku. „Táto komunikácia je v majetku mesta, ktoré bude postupovať prísne v zmysle zákona a to tak, aby tento svoj majetok chránilo a sprístupnilo ho pre občanov,“ dodal Galajda s tým, že situácia, ktorú musia v Poprade riešiť, poznajú asi všetky mestá na Slovensku. Ide podľa neho o prípad, keď je komunikácia vo vlastníctve mesta a pozemok pod ňou má iného vlastníka.

Kurcáb prvýkrát barikády na tejto ceste umiestnil koncom augusta, vtedy ich mesto odstránilo. „Myslím si, že keď príde nové vedenie mesta, tak možno sa vďaka tomu začne jednanie a konečne to vyriešime, pretože za štyri roky sa nič neudialo, akurát som zaplatil tisícky eur za právne služby a strávil som nad tým kopec času. Cítim hlavne únavu a bezmocnosť, pretože jediným, kto sa k tomu postavil zodpovedne, je Policajný zbor,“ uzavrel Kurcáb.