Vallo sa zrejme bude môcť v zastupiteľstve oprieť o väčšinu

Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo zrejme bude mať v 45-člennom mestskom zastupiteľstve väčšinu. Tvrdia to viacerí mestskí poslanci, ktorých TASR oslovila. Už teraz je isté, že v mestskom parlamente vznikne viacero poslaneckých klubov, keďže po voľbách došlo k rozbitiu niektorých politických koalícií. Zrejme najväčší klub bude mať názov Team Vallo, ku ktorému sa aktuálne hlási 16 poslancov.

Vallo deklaruje, že chcú spolupracovať s každým poslancom, ktorému ide o lepšiu Bratislavu. „Usilujem sa komunikovať s ostatnými poslancami a novovznikajúcimi klubmi. Spolupráca v mestskom zastupiteľstve je veľmi dôležitá,“ povedal vo videu na sociálnej sieti. Mestský poslanec a novozvolený starosta Jaroviec Jozef Uhler pre TASR uviedol, že podľa doterajších rokovaní bude mať Vallo zrejme väčšinu. „Predpokladám, že vznikne minimálne šesť poslaneckých klubov, pretože politické koalície sa rozbili hneď po voľbách. Náš Klub nezávislých poslancov pod vedením starostu Vrakune Martina Kuruca vopred informoval budúceho primátora o pripravenosti na spoluprácu,“ skonštatoval Uhler.

Starostka Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová si tiež myslí, že Vallovi sa podarí získať na svoju stranu väčšinu zastupiteľstva, ak sa bude snažiť o to, čo sľuboval vo svojom volebnom programe. Zároveň predpokladá lepšiu spoluprácu ako za čias primátora Iva Nesrovnala. „Nový primátor má na to lepšie osobnostné predpoklady, aby spolupracoval s väčšinou, pokiaľ nepríde k typickému politickému obchodovaniu. Tomu sa bude ťažko vyhýbať,“ povedala pre TASR. Ona a ani ďalší mestskí poslanci za Karlovu Ves Peter Lenč a Branislav Záhradník zatiaľ nevstúpili do žiadneho klubu, podľa slov Čahojovej si vážia svoju nezávislosť.

Grendel: Aj za Nesrovnala to bolo podobné

Poslanec Juraj Káčer deklaruje záujem, aby v zastupiteľstve fungovala spolupráca, prípadne aj konštruktívna a motivujúca kritika. Momentálne však podľa neho nie je jasné, či Vallo zostaví koalíciu, alebo sa bude uchádzať o podporu pri jednotlivých materiáloch a témach. Káčer chce vytvoriť klub, v ktorom budú okrem neho aj poslanci Zdenka Zaťovičová, Ľuboš Krajčír, Gabriela Ferenčáková (starostka Čunova), Jozef Krúpa (starosta Záhorskej Bystrice), Rastislav Kunst, Ján Buocik a Alžbeta Ožvaldová. „Rokovania o fungovaní či prípadnom zlúčení s ďalším klubom alebo poslancami sú otvorené a stále prebiehajú,“ povedal pre TASR. Káčer sa uchádza aj o post viceprimátora.

Mestský poslanec a novozvolený starosta Petržalky Ján Hrčka tvrdí, že spravidla chce s každým primátorom väčšina poslancov spolupracovať. On sám nie je zatiaľ členom žiadneho poslaneckého klubu. „Pravdepodobne budem v klube s petržalskými kolegami Petrom Cmorejom, Jánom Karmanom, Vladom Dolinayom a kolegami zo Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou (novozvolená starostka Starého Mesta) a Gáborom Grendelom,“ povedal pre TASR. Grendel uviedol, že na začiatku volebného obdobia má každý snahu vychádzať s novým vedením mesta čo najlepšie. V jeho prípade to bolo aj pri Nesrovnalovi. „Jeho návrhy som takisto podporoval, až kým nestratil moju dôveru pre viaceré sporné rozhodnutia,“ skonštatoval pre TASR.