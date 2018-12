Poľadovica, na akú si nespomínajú ani pamätníci. Šmýkali sa aj cestári

Napriek tomu, že vedenie mesta Banská Bystrica sa v nedeľu od rána snažilo upokojiť situáciu so vzniknutou poľadovicou najmä cez sociálne siete, až do večera mnohí občania kritizovali jeho nepripravenosť i postup firiem, ktoré sa majú starať o zimnú údržbu mestských ciest a chodníkov.

Situácia bola extrémna, v meste niekoľko hodín nepremávala ani mestská hromadná doprava. „Bystrica sa ráno, okolo deviatej hodiny, za 10–15 minút ocitla celá pod ľadom. Toto si za celé roky nepamätám, a to som starý pamätník,“ konštatoval v pondelok pre TASR Milan Smädo, ktorého firma MIS má na starosti mestské komunikácie.

„Bol to extrém, aký tu nebol. My sami sme mali problémy na cestách, všetko bolo komplikované. Dva sypače máme rozbité. Jeden nabral dve autá a pri druhom je šťastie, že sa mu podarilo naraziť do nejakého plotu, hlavne, že vodič je v poriadku. Bystrica nie je len rovinka, ale kopce. Keď sme išli na Suchý vrch, sypač musel cúvať a ostatní mu museli podhadzovať, aby vôbec vyšiel hore. Okolo obeda sme mali sprejazdnenú hlavnú časť mesta. Keby sa to stalo v pondelok, keď cestujú deti do škôl a ľudia do práce, tak neviem,“ zhodnotil pre TASR Smädo.

Počasie dokáže byť často silný súper, čo sa potvrdilo počas víkendu. V celom meste bola poľadovica a lepšie to nebolo ani vo vopred posypanej časti. vedúca oddelenia údržby Renáta Hláčiková

Celú nedeľu až do pondelňajšieho rána v uliciach Banskej Bystrice bolo nonstop okolo 30 zamestnancov MIS s 12 mechanizmami. „Hoci ľudia na sociálnej sieti na nás nadávali, k nám na dispečing, kde som bol aj ja, volali, upozorňovali nás, kde sú cesty neprejazdné a držali nám palce s tým, že vedia, aké je to v celom meste náročné,“ dodal Smädo.

Ako priblížil v pondelok banskobystrický magistrát, počas nedeľňajšej poľadovice boli v teréne všetky mechanizmy, ktoré sú určené na posyp, no aj napriek tomu bol stav v uliciach vážny. Čistenie ciest a chodníkov zabezpečovali kompetentní pracovníci počas celého dňa a s posypom pokračovali i v noci na pondelok ráno. Postupovalo sa podľa poradia dôležitosti. Ako prvé boli posýpané tepnové komunikácie a spojovacie s MHD, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam, výjazdové trasy hasičských vozidiel a hlavné chodníky. Nasledovali prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie či dopravu z priemyselných závodov a medzi poslednými boli cesty významné pre dopravu súkromnými prostriedkami.

„Dispečing údržby neustále sleduje stav na miestnych komunikáciách a všetky dostupné mechanizmy boli v plnom nasadení hneď, ako kalamitná situácia vznikla,“ uviedla vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu Renáta Hláčiková.

Ako zdôraznila, poľadovica vznikla v ranných hodinách a napriek viacerým názorom na sociálnych sieťach by na základe ich skúseností posyp v predstihu situáciu nezachránil.

„Počasie dokáže byť často silný súper, čo sa potvrdilo počas víkendu. V celom meste bola poľadovica a lepšie to nebolo ani vo vopred posypanej časti. Soľ zo studeného a suchého chodníka ľahko odfúkne, a preto v prvej fáze nemá zmysel vykonávať takú prevenciu. Presvedčili sme sa o tom v nedeľu v Radvani, kde účinok na vopred posypanej komunikácii nebol viditeľný. Neskôr, na mokrých chodníkoch, to už, samozrejme, zmysel má,“ dodala Hláčiková.

V pondelok sa situácia už upokojila. Všetky cesty boli posypané, vnútrobloky počas dňa dočisťovali.

„Najväčší problém vidíme v čistení chodníkov. V teréne sú pracovníci, ktorí zabezpečujú ručné čistenie a schody čistia i zamestnanci z Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Uvedomujeme si vážnosť situácie, a preto neustále hľadáme ďalšie personálne možnosti,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, na území celého kraja pre poľadovicu došlo v nedeľu k 13 dopravným nehodám, škodové udalosti počítajú na desiatky. Polícia počas celého dňa vyzývala občanov, aby ak nemusia, nejazdili práve pre zlé poveternostné podmienky.