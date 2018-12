Čarovný Vlkolínec stále žije

Stačilo málo a Vlkolínec by tu už nebol. O vysťahovaní domácich bolo rozhodnuté. Nestalo sa. Pod život v čarovnej dedinke sa však podpísali neduhy dnešného života. V obci žijú asi dve desiatky stálych obyvateľov a cez víkend ju zaplnia chalupári.

Novopostavený Dom UNESCO sa nachádza uprostred pamiatkovej rezervácie. Návštevníkom bude k dispozícii celoročne. Autor: TASR, Miroslava Mlynárová

Aj vďaka nim Vlkolínec nevymrel. „Vysťahovaním obyvateľov by zanikol ráz živej osady, ktorý dáva Vlkolíncu punc jedinečnosti. Našťastie sa to nestalo a možno aj vďaka tomu dnes Vlkolínec oslavuje štvrťstoročie od zápisu do zoznamu svetového a prírodného dedičstva UNESCO. Toto významné výročie je dôvodom na poohliadnutie sa za minulosťou, ale aj pripomenutie si míľnikov a udalostí, ktoré živý organizmus formovali,“ povedala vedúca oddelenia regionálnej politiky z ružomberskej radnice Gabriela Demčáková.

V dreveničke, ktorá akoby z oka vypadle tej, ktorá vyhorela počas Povstania, zriadili v novembri Dom UNESCO. „Práve po zápise do UNESCO v roku 1993 vznikla myšlienka postaviť takýto objekt, v ktorom by boli expozície o histórii Vlkolínca, Národnom parku Veľká Fatra, ako aj informačné centrum,“ dodala Demčáková.

Cesta to však bola dlhá. Prvým krokom bola kúpa pozemku: išlo o konkrétne miesto, kde počas SNP zhorela pôvodná drevenica. „Potom nasledovalo vypracovanie štúdie zástavby pravej strany ulice, čo bola požiadavka pamiatkarov v roku 2007. Ivan Hrčka nám vypracoval projekt, aby sme mohli požiadať o stavebné povolenie,“ priblížila Demčáková. Pred troma rokmi vláda odsúhlasila mimoriadnu dotáciu 300-tisíc eur a drevenička je už mesiac otvorená.

Život a dianie vo Vlkolínci zachytáva výstava, ktorá pozostáva z dvanástich mobilných panelov s historickými a súčasnými fotografiami obce. Zachytávajú aj tému ovčiarstva, prírody, školy, kostola, poľnohospodárstva či SNP. Aby ju videlo čo najviac ľudí, organizátori naplánovali turné takmer po celom Slovensku.

„Vlkolínec je jedinečný tým, že žije. Stále má dve desiatky stálych obyvateľov, ktorých počty cez víkendy znásobia chalupári. Má preto jedinečné miesto v komplexnej ponuke atrakcií nášho regiónu. Každý rok ho navštevujú desaťtisíce klientov a niektorí sú pre našinca z tých exotickejších krajín. Napríklad z Japonska, Kanady či Austrálie,“ povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková.

Vlkolínec bol do UNESCO zapísaný medzi prvými lokalitami zo Slovenska. Je súčasťou pestrého okolia Ružomberka a leží v prírodnom amfiteátri na južnom úpätí veľkofatranského vrchu Sidorovo.

Pôvodný názov je odvodený od vlkov, ktorých výskyt bol v tejto lokalite kedysi hojný. Obec leží v nadmorskej výške 718 metrov, vrch Sidorovo má nadmorskú výšku 1 099 metrov. Prvá písomná zmienka o Vlkolínci je z roku 1376. V období 2. svetovej vojny sa tu odohrali boje medzi partizánmi a fašistickými vojakmi. V roku 1944 zhorelo až trinásť domov v severnej časti dediny. Dnes je Vlkolínec skanzenom. Nachádza sa tu najviac zachovaný a ucelený súbor pôvodných slovenských domčekov na severnom Slovensku.