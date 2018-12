Nesrovnal nevie, čo bude robiť

Denník Pravda sa ho opýtal, či v komunálnej politike úplne končí, alebo má rozbehnuté nové plány týkajúce sa politickej sféry, prípadne či sa vráti k advokácii. Jeho odpoveď konkrétna nebola, tvrdí, že chce byť užitočný. „Pred vstupom do komunálnej politiky som bol advokátom. Keď som sa vrátil do Bratislavy, pustil som sa do toho naplno, lebo som chcel byť užitočný. A podarilo sa to. Z poslanca mesta som sa stal primátorom. Bratislava mi je srdcu blízka a vždy sa budem o ňu zaujímať. A to buď ako občan, alebo ako politik. V tejto chvíli presne neviem, čo budem ďalej robiť. Ale treba byť užitočný," reagoval Nesrovnal.

Odchádzajúci primátor je vyštudovaný právnik. Počas 90. rokov bol zamestnancom právnickej kancelárie so zameraním na ochranu ľudských práv v Prahe. Pred vstupom do politickej oblasti trinásť rokov spoluviedol pobočku medzinárodnej advokátskej kancelárie Gleiss Lutz Rechtsanwälte pre Česko a Slovensko. Od roku 2009 bol však v komunálnej politike, na úrovni hlavného mesta aj bratislavskej župy.

Tento piatok prenechá Nesrovnal svoj post novozvolenému primátorovi Matúšovi Vallovi, ktorý vyhral novembrové komunálne voľby s celkovým počtom hlasov 58 587, Nesrovnal ich získal 29 531. Na piatkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude prerokovávať šesť bodov programu. Vallo a novozvolení poslanci zložia sľub. Nastupujúci primátor vo voľbách uspel aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Tohto mandátu sa vzdal, namiesto neho nastúpi Matej Vagač.