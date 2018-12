Novozvolený primátor Vallo prevzal vedenie hlavného mesta

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy hlavného mesta,“ zaviazali sa noví poslanci aj primátor. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nesrovnal zároveň novému primátorovi odovzdal mestské insígnie.

Vallo vo svojom slávnostnom príhovore uviedol, že chce s novozvolenými mestskými poslancami spolupracovať a komunikovať otvorene, vecne a férovo. „Želám si, aby základom našej spolupráce bola dôvera. Vstupujem do úradu bez predsudkov, osobných konfliktov a s vierou, že všetkým ide o dobré mesto. Bratislavu budem viesť s najlepším vedomím a svedomím, v prospech Bratislavčanov a ľudí, ktorí v hlavnom meste žijú,“ vyhlásil.

Nový primátor chce k vedeniu mesta pristupovať transparentne a odborne. „Chceme zverejňovať všetko, čo naším rozhodnutiam bude predchádzať a z čoho budú tieto rozhodnutia vychádzať. Budeme preferovať riešenia konzultované s odborníkmi, ktoré budú nadradené osobným alebo politickým motívom,“ deklaruje Vallo. Zároveň uviedol, že chce dostať rozvoj Bratislavy pod kontrolu, zlepšiť dopravnú situáciu v meste, zaviesť pravidlá pre zásahy do verejného priestoru, či odstrániť veľké environmentálne záťaže.

Nesrovnal novému primátorovi a poslancom povedal, že predvolebná kampaň skončila a začína sa práca i príležitosť splniť to, čo Bratislavčanom sľúbili. „K napĺňaniu vašich sľubov máte najlepšie historické podmienky. S hrdosťou hovorím, že mesto dnes preberáte v zásadne inom a lepšom stave, ako sme ho preberali my v roku 2014. Mesto je v najlepšej finančnej kondícii, pohli sme ho dopredu,“ skonštatoval Nesrovnal s tým, že nový primátor i mestskí poslanci prichádzajú pred „prestretý stôl“. Zároveň upozornil, že zodpovednosť za mesto nemôže byť na bedrách iba jedného primátora, ale je to spoločná zodpovednosť a vôľa. Apeloval na spoluprácu.