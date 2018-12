Rohovce budú musieť otvoriť slovenskú triedu

Deti z Rohoviec do slovenskej školy dochádzajú do takmer dvadsať kilometrov vzdialeného Gabčíkova. Zúfalí rodičia riešili vzniknutý stav zahlásením sa na trvalý pobyt v Šamoríne, aby ich deti vzala tamojšia slovenská škola, tá však tento rok naplnila kapacitu. Podobne sú na tom aj rodičia z okolitých dedín Trnávky, Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru. Žiadali samosprávu v Rohovciach, aby otvorila v maďarskej škole slovenskú triedu. Tá však argumentovala tým, že detí je málo a finančne to neutiahne. Nakoniec pomoc prisľúbil premiér Peter Pellegrini (Smer) cez zmenu zákona.

„Ukázali sme, že aktivizmus rodičov má zmysel. Doterajší systém obce zneužívali. Sme preto vďační predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, že sa o náš problém zaujímal, hľadal riešenia a poslancom, že zmenou zákona spresnili pravidlá. Všetky deti bez rozdielu, či sú národnosti maďarskej alebo slovenskej, majú mať rovnaké právo na prístup k základnému vzdelaniu,“ vyjadrila sa Erika Krišková, jedna z predstaviteliek OZ Iniciatíva BZK, ktoré založili rodičia.

Po novembrových komunálnych voľbách sa novým starostom Rohoviec stal doterajší poslanec Zoltán László. Zástupcovia iniciatívy ešte nemali možnosť s ním komunikovať. Nepodarilo sa s ním skontaktovať ani denníku Pravda. „Je pre nás nesmierne dôležité, aby sa stihla škola otvoriť v budúcom školskom roku. Vzdelávanie detí slovenskej a maďarskej národnosti v jednej budove len prospeje utužovaniu dobrých vzťahov,“ naznačila Slávka Brontvajová z OZ Iniciatíva BZK, s čím za novým starostom pôjdu.

Čo hovoria na novú legislatívu samosprávy?

Denník Pravda sa opýtal šéfov samospráv v okolí Rohoviec, či o novej legislatíve vedia a ako sa postavia k zriadeniu slovenskej triedy. Jej prevádzku totiž nemusí finančne ťahať len jedna dedina, pomôcť môžu aj ostatné, odkiaľ budú dochádzať žiaci. Starostovia túto tému zatiaľ obchádzajú.

„U nás je zriadená maďarská škola a o otvorenie slovenskej triedy nikto z miestnych obyvateľov záujem neprejavil," reagovala Terézia Földváryová, starostka obce Blatná na Ostrove. Starostka obce Báč Helena Vonyiková perspektívu slovenskej triedy v Rohovciach nevidí, aj podľa nej v Báči nikto nemá záujem o rohoveckú školu. Zároveň vyjadrila obavy o materiálno-technologické zabezpečenie slovenskej triedy.

Beáta Obradovičová z občianskeho združenia však oponuje. „Rodičia zo všetkých spomínaných obcí prejavili aktívny záujem o možnosť umiestniť svoje deti v triede s vyučovacím jazykom slovenským. Predstavitelia samospráv si na rozdiel od nás nerobili prieskum a jednoducho si povedali, že to nechajú tak,“ konštatovala. Podľa nej o nástup do prvého ročníka v slovenskej triede v Rohovciach prejavilo záujem minimálne dvanásť žiakov.

Zatváranie očí starostom veľmi nepomôže. Ak nebudú konať, zriadenie slovenskej triedy im môže prikázať okresný úrad. Nové pravidlá majú platiť v nadchádzajúcom školskom roku 2019/2020. Umožňujú urobiť výnimku a otvoriť triedy aj s menším počtom detí, ako určuje zákon, ten pre prvý ročník hovorí o 11 žiakoch.