V Púchove sa v primátorskom kresle vystriedali manželia

Púchovského primátora zdravotné problémy odstavili na vyše päť mesiacov od práce. „Plánoval ísť ďalej, ale v auguste mu lekár povedal, že ak bude kandidovať, žiaden lekár za neho nebude niesť zodpovednosť,“ vysvetlila čerstvá primátorka.

Henek už mal vyzbierané podpisy a pripravenú kampaň. „Vyvstala otázka: Kto? Vtedy prišiel manžel domov a navrhol mi, či by som to neskúsila ja,“ pokračuje. Práve končiaci primátor so smiechom dodáva, že ak do pekla nemôže ísť človek sám, pošle tam ženu. Manželia vravia, že po tomto návrhu sadli a rozpísali si za a proti. Pani Katarína už mala štvorročné skúsenosti z manželovho primátorovania, takže už vedela, čo ju čaká…

Primátorka zvíťazila s veľkým náskokom

Na post primátora kandidovalo pôvodne deväť ľudí. Na manželov sa takmer okamžite po ohlásení kandidatúry zniesla vlna kritiky. Niektorí členovia volebnej komisie sa dokonca na znak protestu vzdali svojich postov. Polícia preverovala aj kupovanie si hlasov… Napokon však Heneková zvíťazila s veľkým náskokom. Kým ona získala 28,4 percenta hlasov, jej najsilnejší protikandidát iba 16,9 percenta.

Nová primátorka vysvetľuje, že s nesúhlasom sa stretávala už predtým. „Protikandidátom prekážalo, že som bola aktívna, chodievala som spolu s deťmi na rôzne akcie s manželom. Vyčítali mi, že som si tento krok dlhodobo plánovala,“ krčí plecami. Jej manžel vysvetľuje, že primátor nemá ani víkendy a rodina si ho veľmi neužila. „Netreba za tým nič hľadať, len sme chceli čas tráviť viac spolu,“ dodáva Heneková.

Primátorka by chcela otvoriť samosprávu ľuďom

Manžel jej už odovzdal aj primátorské kreslo. Do práce s ňou však vraj nechodí. „Už sme stihli schváliť aj rozpočet,“ pokračuje nová šéfka Púchova s tým, že chce pokračovať v tom, čo manžel začal, ale má aj vlastné plány. Chcela by viac otvoriť samosprávu ľuďom, investovať do nájomných bytov, aktívne zapojiť študentov, seniorov a miestnych podnikateľov do života v meste.

Henek dopĺňa manželku, že je pri nej cítiť empatiu ženy, ktorá je zároveň aj prvou ženou, ktorá bude v Púchove vládnuť. Dosiaľ mal primátorské žezlo v rukách v histórii mesta iba muž. Manželia majú dve deti a obaja sa smejú, že v ich stopách bude zrejme kráčať aj 15-ročný syn. Už teraz sa zaujíma o komunálnu politiku, takže nebude prekvapením, ak o ďalších niekoľko rokov odovzdá žezlo Katarína synovi. „Deti už sú týmto doslova poznačené a určite z nich budú aktívni politici. Starší syn už hovorí, že by to tiež chcel vyskúšať,“ dodáva hrdo bývalý primátor Henek.