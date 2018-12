Nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave zrejme stratí účinnosť

Hoci uznesenie súdu napadol magistrát kasačnou sťažnosťou, ktorú poslal Najvyššiemu súdu SR, o sťažnosti ešte nie je rozhodnuté. Nový primátor Bratislavy Matúš Vallo upozorňuje, že pokiaľ do 28. decembra nepadne verdikt, budúce rozhodnutie súdu už na veci nič nezmení a súčasný zákaz hazardu v meste už nebude platný.

Vallo sa v pondelok (10.12.) prostredníctvom právneho zástupcu mesta preto obrátil na Najvyšší súd SR, aby vo veci rozhodol ešte do 28. decembra. „Bohužiaľ, ani z pozície primátora už pre platnosť zákazu hazardu viac urobiť neviem,“ napísal primátor na sociálnej sieti.

Hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová uviedla, že zatiaľ zamietli návrh hlavného mesta na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave. Mesto totiž nepreukázalo, že by mu v dôsledku trvania účinkov rozsudku krajského súdu priamo hrozila závažná ujma. Važanová podotýka, že magistrát mal do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia uviesť VZN do súladu so zákonom. „Inak VZN po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia stráca platnosť,“ uviedla hovorkyňa. V prípade rozhodnutia o kasačnej sťažnosti v tejto veci podľa jej slov zákon nestanovuje súdu žiadne lehoty. Ako tvrdí, kasačná sťažnosť nemá prednosť pred ostatnou rozhodovacou činnosťou senátov správneho kolégia.

Herne sa po vypršaní licencií od mája 2017 už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Výnimkou je stávkovanie, ktoré je vyňaté zo zákona. Krajská prokuratúra v Bratislave však podala na jeseň 2017 na mesto žalobu. Dôvodom bolo, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna minulého roka nevyhoveli protestu prokurátora voči VZN o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto nariadenie zrušiť. Zdôvodnila to tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca 2017 hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane, napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli. Magistrát argumentuje, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi.

Vec sa dostala až pred Krajský súd v Bratislave, ktorý tento rok v júni vyhovel žalobe prokuratúry a vo svojom rozhodnutí prijal jej argumenty o nesúlade prijatého VZN so zákonom. Koncom augusta na Najvyšší súd SR prišla kasačná sťažnosť, ktorou Bratislava napadla uznesenie krajského súdu. Mesto zároveň podalo na najvyšší súd návrh na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti. V hlavnom meste už spustili novú petíciu za zákaz hazardu v meste s názvom Nech sa hazard do Bratislavy nevráti.