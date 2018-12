Vladko doplatil na hru v rozpadnutej fabrike

Nádejný futbalista len pred niekoľkými dňami oslávil 15. narodeniny. S dvoma kamarátmi sa v pondelok okolo piatej popoludní vybrali do starej fabriky, kde sa kedysi pestovala hliva ustricová. Tam sa na chlapca zvalil chátrajúci tehlový múr. „Chlapec utrpel zranenia, v dôsledku ktorých zomrel. Záchranári vykonávali prehliadku aj so špeciálne cvičenými psami na vyhľadávanie osôb v ruinách,“ vysvetlila trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Záchranné zložky sa obávali, že pod spadnutým múrom môže byť aj ďalšie dieťa. Nakoniec sa ukázalo, že Vladovi kamaráti ušli.

„Asi sa báli, boli v šoku,“ vzdychne si jeden z miestnych. Podľa Vladovej susedy sa v bývalej hlivárni zvykli hrávať deti z celej Jelky. „Čoby aj nie, mohli sa tam hrať na skrývačku, behať po múroch…“ dodala uplakane. Chlapcova matka sa po tragédii zrútila. Spolu s ďalšími dvoma mladšími deťmi žijú v domčeku na okraji obce.

Starosta Gabriel Kiš len v pondelok prevzal vedenie obecného úradu. „Je to tragédia. Bol to milý, šikovný a skromný chlapec,“ hovorí Kiš. Ako futbalového trénera ho smrť Vladka zasiahla dvojnásobne – chlapec bol totiž talentovaný futbalista, ktorý hrával za dorast.

Objekt nie je oplotený

Do objektu, kde sa stala tragédia, vedie stará betónová cesta rovno z hlavnej cesty, ale aj vyšliapaná cestička. Stará fabrika oplotená nie je. „Kedysi aj bola, ale pletivo už zmizlo,“ vysvetlili nám domáci. Z vysokej buriny čnejú k nebu iba betónové stĺpy, pozostatky niekdajšieho plotu.

Bývalá hliváreň sa nachádza za obcou, tvorí ju niekoľko schátraných budov a zaprataná je množstvom odpadkov. Podľa trenčianskeho právnika Jána Kanabu staršieho môžu chlapcovi rodičia žiadať o odškodnenie, jednoduché to však nie je. Hliváreň má totiž podľa starostu Kiša niekoľko vlastníkov. „Zodpovednosť za nešťastie nesú všetci vlastníci spoločne a nerozdielne. Ak je vlastníkov päťnásť, zodpovednosť nesú všetci pätnásti,“ vysvetľuje. Ak si bude chcieť matka uplatniť náhradu škody, bude musieť žalovať všetkých a náhradu škody vypočítavať podľa veľkosti podielov. „Žiadať môže akúkoľvek čiastku, konečné slovo má však súd,“ dodáva právnik. Rodina tam môže žiadať majetkovú ujmu, ale aj nemajetkovú za stratu dieťaťa.

Podľa Kanabu je vlastník, alebo vlastníci, povinný zabezpečiť, aby sa do takéhoto objektu nedostali iní ľudia. „Ak je však vlastníkov viac, je problematické zabezpečiť to. Jeden sa spolieha na druhého, tretí na štvrtého a tak ďalej, napokon nie je toho, kto by areál oplotil,“ upozorňuje. Podľa neho bude uplatnenie škody problematické, keďže je vlastníkov viac. Predpovedá, že spor sa neskončí skôr ako o desať rokov. „Čím je vlastníkov viac, tým je problematickejšie predvolať ich na súd,“ myslí si Kanaba.