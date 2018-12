Nesrovnal podpísal na konci funkcie bez súťaže zmluvy za milióny eur

Obe zmluvy podpísal Nesrovnal 3. decembra, novozvolenému primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi odovzdal vedenie mesta 7. decembra. Zmluva s firmou FCC Bratislava za 3,88 milióna eur s DPH a zmluva so spoločnosťou A.I.I. Technické služby za 3,87 milióna eur s DPH trvajú do 14. apríla 2019. Bratislave koncom októbra vypršala osemročná zmluva s firmou A.R.K. technické služby, ktorá zabezpečovala letnú a zimnú údržbu komunikácií v meste. Novú firmu magistrát vysúťaženú nemá. Tender v hodnote vyše 51 miliónov eur na štyri roky ešte nie je od februára ukončený. Nesrovnal však od októbra deklaroval, že služba bude do uzatvorenia novej zmluvy zabezpečená ešte firmou A.R.K. technické služby, a to vďaka použitiu takzvanej finančnej rezervy.

„Súťaž skončila bez uzavretia zmluvy a z toho dôvodu, aby zimná údržba ciest aj chodníkov bola zabezpečená, zvolilo výber dodávateľa rokovacím konaním. O tomto postupe nás predchádzajúce vedenie mesta informovalo s tým, že disponuje dvoma metodickými usmerneniami ÚVO, ktoré mu zvolený postup umožnili,“ povedal Vallo. Najzásadnejšie podľa neho je, či má Bratislava zabezpečenú zimnú údržbu. Ako tvrdí, obidvaja dodávatelia mesto uistili, že sú na ňu pripravení.

Mesto uzatvorenie dvoch nových zmlúv bez súťaže vysvetľuje v oznámení vo vestníku ÚVO. Koncom novembra mal magistrát zistiť, že neboli od A.R.K. technické služby riadne a včas poskytnuté objednávky. Mesto preto kontaktovalo firmu, ktorá mu však odpovedala, že poskytovanie služieb na základe osemročnej zmluvy už nebude naďalej realizované. Samospráva tvrdí, že vzhľadom na zimnej obdobie musela na túto mimoriadnu situáciu bezodkladne reagovať, a preto uzatvorila kontrakty s dvoma firmami priamym rokovacím konaním.

Nesrovnal na margo podpisu zmlúv povedal, že zabezpečenie zimnej údržby je zákonnou povinnosťou hlavného mesta. Odmieta tvrdenia o podcenení celej situácie. Proces obstarávania novej firmy sa začal podľa neho včas. „Mesto postupovalo tak, aby služba bola zabezpečená zákonným spôsobom, v náležitom rozsahu, kvalitne a za primeranú cenu. Zároveň v priebehu obstarávania čelilo viacerým skutočnostiam, ktoré komplikovali obstaranie služby. O celom procese bol opakovane informovaný nastupujúci primátor,“ skonštatoval. Preskúmanie postupu mesta akýmkoľvek orgánom považuje za užitočné a legitímne. „My sme postupovali zákonným spôsobom a s cieľom zabezpečiť službu, ktorá je pre hlavné mesto nevyhnutná,“ podotkol.

ÚVO potvrdil, že preverí postup magistrátu a zároveň sa vo vzťahu ku konaniu hlavného mesta obráti so svojimi opakovanými zisteniami, v prípade zákaziek zadávaných priamym rokovacím konaním, aj na Generálnu prokuratúru SR.