Banskobystrická doprava skončí asi na súde

Vedenie župy už v septembri upozorňovalo, že od januára môže nastať nezákonný stav. Problémom sú zmluvy s dopravcami, ktoré platili desať rokov a potom ich bývalé vedenie kraja na čele s Marianom Kotlebom predĺžilo na ďalších päť rokov. Tieto dodatky však vznikli bez verejnej súťaže. Ján Lunter, ktorý má kraj pod palcom teraz, je pomerne nekompromisný. „Musí dôjsť k náprave, inak nám hrozia pokuty od slovenských aj európskych kontrolných orgánov,“ vysvetľuje. A hneď aj upozorňuje, že predlžovanie desaťročných zmlúv dodatkami, bez splnenia špecifických podmienok, nariadenie Európskeho parlamentu o službách v železničnej a cestnej osobnej doprave nepovoľuje. Preto sa obracajú na súd, ktorý by mal problém so zmluvami rozlúsknuť.

V kraji momentálne zabezpečujú dopravu SAD Zvolen a SAD Lučenec. „Napriek ponuke na zachovanie rozsahu objednaných služieb odmietli podpísať nové zmluvy,“ tvrdí vedenie župy. „Urobili sme všetko pre to, aby sme eliminovali riziko vysokých pokút. Ponuka na podpis nových zmlúv pre dopravcov naďalej trvá a zostáva najlepším možným riešením,“ trvá si na svojom Lunter. „Analýzou sme dospeli k záveru, že nie je na základe čoho platiť za služby, lebo dodatky sú neplatné, teda neexistuje zmluvný vzťah medzi krajom a dopravcami. Snažili sme sa s nimi dohodnúť novú zmluvu, kratšiu a podľa európskeho nariadenia. Žiaľ, tieto rokovania neboli úspešné,“ potvrdil Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie, ktorá Banskobystrický kraj zastupuje.

Poradca župana Ondrej Lunter prízvukuje, že pri riešení problému sa snažia od začiatku postupovať tak, aby minimalizovali škody. „Najskôr sme sa snažili dohodnúť s krajskými prepravcami, teda SAD Zvolen a SAD Lučenec, aby sme s tým istým objemom poskytovaných služieb a rovnakým finančným plnením zabezpečili právny stav. Keďže sa nám to nepodarilo, obraciame sa na súd,“ pripomenul. „Najhoršie by bolo, ak by sme sa tvárili, že o žiadnych rizikách nevieme, platnosť zmlúv by niekto po piatich rokoch napadol a bol by úspešný. V takom prípade by sa výška škody odvíjala od počtu rokov, kedy sme platili prepravcom na základe neplatných dodatkov,“ vysvetlil s tým, že ročne by malo ísť do verejnej dopravy na základe odhadov dopravcov priemerne 25 miliónov eur, na budúci rok by to malo byť o päť miliónov viac. „Náklady a pokuty, ktoré nám z toho hrozia, sú miliónové. Je našou povinnosťou postupovať tak, aby sme tento stav napravili,“ uzavrel.

Vedenie župy odhaduje, že súd sa bude zmluvami zaoberať aj dva roky. A čo bude dovtedy? Riaditeľ zvolenskej SAD Stanislav Majsniar sa k žalobe vyjadriť odmietol. „Nie som na to kompetentný,“ tvrdí. S riaditeľom SAD Lučenec sa nám spojiť nepodarilo, pevnú linku nikto nedvíhal.

Napriek problémom dopravcovia ešte v utorok na tlačovej konferencii tvrdili, že na svoje trasy vyrazia aj v nasledujúcom roku. „Od januára budeme jazdiť podľa platných cestovných poriadkov,“ dušovali sa. Cestujúci podľa nich spor vôbec nepocítia. Dopravcovia trvajú na tom, že zmluvy sa uzatvárajú na obdobie do desiatich rokov, pričom je možné predĺžiť ich o 50 percent pôvodnej dĺžky trvania, čiže o päť rokov.