V Šiatorskej Bukovinke syn odkukal starostovanie od otca

Päť volebných období, od roku 1998, úradoval v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec, ktorá je známa najmä hradnou zrúcaninou Šomoška, Juraj Badinka. Začínal v skromných podmienkach, keď sa v budove obecného úradu kúrilo drevom v malých pieckach a chodilo sa na latrínu. Odvtedy sa veľa zmenilo.

„Spravilo sa ústredné kúrenie aj WC. Keďže je to stará budova a medzitým nám spadol strop, museli sme opraviť celú strechu. Našťastie, nikomu sa nič nestalo, no prišli sme o nejaký majetok a počítačovú techniku,“ spomína na krušné chvíle počas svojich začiatkov. Z úradu vlády vtedy dostali na rekonštrukciu strechy dotáciu vo výške 260-tisíc slovenských korún, čo je 8600 eur.

Teraz už bývalého starostu za celé tie roky najviac „otravovala“ práve byrokracia súvisiaca s rôznymi projektmi. „Mali sme ich pripravených veľa. Chceli sme napríklad prerobiť bývalú škôlku, v ktorej by vznikla turistická ubytovňa, sauna, knižnica a kancelárie. Žiaľ, neprešlo to,“ podotkol s tým, že už vtedy prichádzalo do obce 20-tisíc turistov ročne a ubytovacie zariadenie potrebovali ako soľ. Získať peniaze, dokopy zhruba 266-tisíc eur, sa im podarilo aspoň na miestne komunikácie či náučné chodníky s názvami Mačacia a Šomoška.

Svoju prácu mal Badinka starší rád, často pri nej zažíval aj kuriózne situácie. Jedna súvisí s prístreškom, pod ktorým predávajú suveníry a vstupenky na hrad Šomoška. „Strechu bolo potrebné natrieť, no nezamestnaní na aktivačných prácach sa na ňu báli vyliezť. Musel som to urobiť ja. Vyšiel som na rebrík a začal natierať. Vtom prišiel primátor Poltára, ktorý sa na tom dobre bavil,“ smeje sa. Ruku k dielu však exstarosta prikladal pravidelne. Neodťahoval sa ani od prác na vyhliadkovej veži, šiestich obecných studničkách či od varenia guláša počas rôznych podujatí.

Ako pracujúci dôchodca sa po dlhoročnom starostovskom kolotoči rozhodol, že kandidovať už nebude. Nostalgia ho vraj nechytá, konečne si naplno môže užívať voľno. „Na dedine je roboty stále dosť, okrem toho sa venujem vnúčatám, hrávam stolný tenis a kolky,“ vymenoval. To, že ho na čele obce vystriedal vlastný syn, ho veľmi teší. „O to ľahšie sa mi odchádzalo,“ tvrdí spokojne.

Zostáva to v rodine. Bývalý a súčasný starosta Šiatorskej Bukovinky - Juraj a Peter Badinkovci. Autor: Eva Štenclová, Pravda

Jeho nástupca Peter Badinka hovorí, že rozhodnutie kandidovať bolo z jeho strany logickým vyústením. „Odmalička som vyrastal s tým, že otec je starosta a mňa to vždy priťahovalo. Páči sa mi vybavovať veci a pomáhať ľuďom, lebo práve o tom to je,“ povedal. Myslí si, že vzťah s domácimi má dobrý a nikomu neprekáža, že funkcia zostáva v rodine. Možno aj preto, že nemal žiadneho protikandidáta. „Mnohí mi hneď po zvolení gratulovali,“ podotkol.

V ostatnom čase prichádza do Šiatorskej Bukovinky 30-tisíc turistov ročne. Medzi priority starostu teda patrí vyriešiť problém s ubytovacími kapacitami. „Je tu len jeden súkromný apartmánový dom, čo nestačí. Takže projekt s bývalou budovou škôlky, ktorý už máme pripravený, čaká na ďalšiu výzvu,“ vysvetlil. Za cieľ si dáva aj prestavbu bývalých kasární, v ktorých by mohlo vzniknúť trinásť nájomných bytov. „Prilákali by sme tak najmä mladé rodiny a tým aj zvýšili počet obyvateľov, ktorých je momentálne zhruba tristo,“ povedal.

Mladý starosta je plný elánu, otec mu je veľkou inšpiráciou. „S ľuďmi to vždy vedel a nebál sa roboty. Častejšie ho bolo vídať v montérkach ako v obleku. Z toho si chcem brať príklad a tiež byť vzorom pre ostatných,“ uzavrel Badinka mladší. Otec dal synovi cennú radu. „Treba hlavne počúvať ľudí, lebo v prvom rade sme tu pre nich,“ prízvukuje Badinka starší.

Všetko nasvedčuje tomu, že takýto postoj sa mu vyplatil, lebo medzi ľuďmi v dedine sme nestretli nikoho, kto by na aktuálny starostovský „klan“ povedal niečo zlé. „Novému richtárovi prajem všetko dobré. Jeho otec zvládal svoju funkciu skvele a myslím si, že rovnako dobrý bude aj on. Čestný a spravodlivý,“ podotkla Alica Vitezová. Na jej slová prikyvuje aj Norbert Kokény. „Nový starosta je taký istý ako jeho otec, takže som spokojný,“ povedal.