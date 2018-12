Obyvatelia Bratislavského kraja majú na rok 2019 v rukách dobrý rozpočet, hodnotí vedenie

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) majú na budúci rok v rukách dobrý rozpočet. Na margo finančného plánu pre rok 2019, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci, to uviedol finančný riaditeľ Úradu BSK Ivan Bošňák. Kraj by mal hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou 190 430 232 eur, čo je nárast o 13 percent oproti roku 2018.

„Myslím si, že poslanci schválili dobrý rozpočet, obyvatelia majú v rukách dobrý rozpočet a my máme k tomu rozumnú cestovnú mapu, kam tie peniaze pôjdu. Mohutný investičný plán je silný záväzok investovať, veci dokončiť a takto o rok bilancovať výsledky, veríme, že dobrého roka 2019,“ uviedol Bošňák, podľa ktorého je to druhý dobrý rozpočet za dva roky.

Vízie rozpočtu podľa neho vychádzajú z programového vyhlásenia a zapracované sú do neho aj najaktuálnejšie potreby inštitúcií či obyvateľov kraja. Priority, do ktorých sa chce teda kraj budúci rok pustiť, sú rovnaké, ako v tomto roku a súvisia s tým, „po čom občania volajú.“ „Ak v tomto roku hovoríme o 25 miliónoch eur a budúci rok o 35 miliónoch eur, tak akékoľvek ďalšie tri roky dokopy to bude 100 miliónov eur. To je veľa vecí, aktivít a projektov a občania by to mali cítiť,“ poznamenal Bošňák. Podotkol, že v prípade potreby sa dá rozpočet počas roka kedykoľvek meniť.

Spokojný je aj predseda BSK Juraj Droba. „Vždy sa dá, aby bol ešte lepší. Ale chcem sa poďakovať všetkým, ktorí s nami tento rok pracovali. Aj keď to niekedy išlo na hranu toho, čo je bežné a možné za jeden rok. Som spokojný a unavený, ale mám pocit, že robota bola v tomto roku vykonaná dobre,“ zhodnotil Droba. Za jeden z mála neúspechov považuje rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla (BBD), ktorá sa „zasekla“ na nedohode s dodávateľom prác. Kraj však podľa Drobu robí všetko, aby sa pôvodný termín obnovy dodržal.

Najviac financií kraja pôjde v roku 2019 na školy a do oblasti vzdelávania (65 miliónov eur) a do oblasti sociálneho zabezpečenia (takmer 26 miliónov eur). Na investície, opravy a údržbu majetku BSK je vyčlenených takmer 14 miliónov eur, na investície do ciest, ich opravu a údržbu vyčlenil kraj 22 miliónov eur, z toho 1.695.000 eur v rámci zimnej údržby. Na zabezpečenie verejnej dopravy v kraji je alokovaných takmer 20 miliónov eur, pričom sa ráta s medziročným zvýšením výkonov v regionálnej autobusovej doprave o 10 percent. Na kultúru vyčlenil na rok 2019 BSK takmer 5 miliónov eur.