Národná diaľničná spoločnosť prehrala súd s malou dedinkou

Most prechádza ponad rýchlostnú cestu R2, ktorá je obchvatom Bánoviec nad Bebravou. Autá však po ňom nechodia. Pokračuje totiž z jednej poľnej cesty na druhú poľnú cestu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chcela od obce, aby si most prevzala a starala sa oň, pôvodne dokonca od Naštíc žiadala aj náhradu škody vo výške 683 295 eur, deň pred súdom si to však rozmyslela. Obec sa ale vzoprela a povedala rázne nie. A na súde uspela.

Právna zástupkyňa NDS argumentovala tým, že obci vyplýva zo zákona, že si most prevziať po dokončení musí. Nakoniec sa však opierala o zákon zbytočne a veľká firma stroskotala na zdanlivo nepodstatnej maličkosti. Aj keď vedenie obce pôvodne podpísalo zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa zaviazalo, že si most preberie, zmluva nakoniec nebola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, čo taktiež vyplýva zo zákona. „Tu platí, že sa na zmluvu hľadí, akoby neexistovala,“ vysvetlil sudca.

Most medzi dvoma poľnými cestami

NDS pôvodne žiadala od obce aj poriadne mastnú náhradu škody. „Predmetom sporu bol most, ktorý bol postavený do slova a do písmena medzi dvoma poľnými cestami a ktorý obci nepriniesol žiaden úžitok. Národná diaľničná spoločnosť ho chcela obci v podstate predať za takúto sumu vyše 683-tisíc eur, čo by bolo pre takúto obec viac ako likvidačné,“ vysvetlila právna zástupkyňa žalovaného Mária Gbelská. Tá okrem obce zastupuje aj družstevníkov, vraví však, že pre nich je most rovnako nepotrebný ako pre obec. Kuriózne totiž je, že k nemu vedie len cesta cez pole ponad družstvo a cesta za ním tiež nepokračuje, neslúži teda vôbec nikomu. „Podľa môjho názoru je to zbytočná stavba, keď spája dve poľné cesty,“ dodala Gbelská.

Nechcený most je horúcim zemiakom

Toto je prvý spor medzi NDS a obcou, ktorý sa dostal na súd, je však dosť možné, že rozhodne nebude posledný. Obcí, ktoré si odmietajú prevziať stavbu, je zrejme viac a súdny spor nemusí vždy skončiť tak ako v tomto prípade.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák nazval naštický most horúcim zemiakom. „Takéto situácie môžu nastať všade tam, kde pred realizáciou eurofondového projektu nie je jasne vymedzená garancia udržateľnosti a teda aj prevádzkových a servisných výdavkov. Samospráva sa pochopiteľne obáva prebratia mosta, ktorý by v praxi mohol spôsobiť výrazné výdavky, prípadne aj ekonomickú nestabilitu obce. Takýmto problémom je najlepšie predchádzať tak, že každý takýto a podobný projekt bude mať jasné stanovisko obce, pretože v opačnom prípade sa zo stavby stane horúci zemiak a finančné sankcie hroziace za neprevádzkovanie stavby nebudú malé,“ skonštatoval Michal Kaliňák.

Naštický mos stojí nad obchvatom Bánoviec nad Bebravou a postavili ho v roku 2015. Obchvat Bánoviec nad Bebravou odovzdala NDS do prevádzky v roku 2016. Cesta bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Meria desať kilometrov a stavali ho tri roky. Nachádza sa na ňom 13 mostov a motoristom ušetril čas približne 4 minúty.