Najvyššia vyhliadka má byť hotová v lete

Bezkonkurenčne najvyššia na Slovensku. Unikátnu vyhliadkovú vežu postavia v breznianskej lokalite Banisko, pričom jej výška dosiahne 40 metrov. Ponúkne nádherné výhľady na celé Horehronie a stane sa vstupnou bránou od Brezna do Tatier.

Na kopci zvanom Horné Lazy začnú s výstavbou veže na jar, hotová by mala byť v lete. Obľúbená turistická oblasť v blízkosti lyžiarskeho strediska Mýto Ski centrum a Dedečkovej chaty sa tak rozrastie o ďalšiu atrakciu.

„Pribudne nám dominanta, ktorá do regiónu priláka viac návštevníkov. Táto lokalita je u domácich obyvateľov obľúbená, radi ju takto sprístupníme aj širšej verejnosti,“ hovorí brezniansky primátor Tomáš Abel, ktorý spolu s banskobystrickým županom Jánom Lunterom a predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Ľubošom Ďurinďákom poklepkali základný kameň novej veže. Zároveň odhalili aj jej 3D maketu.

Náklady na vežu, ktorej výstavba by mala trvať štyri mesiace, sa podľa odhadov vyšplhajú na 480-tisíc eur. „Tieto peniaze budeme čerpať z rozpočtu mesta, časť nám poskytne Banskobystrický samosprávny kraj,“ vysvetlil Abel. Z veže turisti uvidia okrem Brezna všetky hrebene okolitých kopcov, teda Nízkych Tatier, Poľany a Slovenského rudohoria. Peši im to z Baniska na Horné Lazy bude vychádzkovým krokom trvať zhruba 50 minút.

„Toto je obľúbená relaxačná zóna všetkých Brezňanov. Chceme, aby jej krásy našli aj turisti z iných destinácií. Veríme, že vďaka novej veži si sem nájdu cestu z oblastí ako Chopok Juh, Bystrá, Tále či Mýto pod Ďumbierom. Prilákať ich sem môžu aj cyklochodníky, ktoré už pripravujeme. Postupne tu chceme nadviazať aj na bohatú banskú históriu a prezentovať nejakú štôlňu,“ dodal primátor.

Lunter pochválil, že v Brezne to s cestovným ruchom vedia, práve ten patrí k prioritám kraja. „Vlani sme mali 1,7 milióna prenocovaní a veríme, že to zvýšime na 2,5 milióna nocľažníkov ročne. Sú to čísla, ktoré nám pomôžu zlepšiť ekonomiku a spropagovať náš kraj,“ povedal župan. Banskobystrická župa sa podľa jeho slov rozhodla podporovať oblastné organizácie cestovného ruchu tak, že každej zaplatili dvoch pracovníkov a prispeli tiež sumou vyše 50-tisíc eur.

„Okrem toho chystáme ďalšie projekty, no najviac ma teší ten, ktorý máme pripravený ako motorový vlak, ktorý jazdil ešte za prvej republiky. Čiže pôjde z Brezna cez Červenú Skalu až do Slovenského raja. Trasa odhalí všetky krásne prírodné zákutia a mosty,“ spomenul Lunter ďalšiu novinku.

Dobrú správu má župan aj pre lyžiarov smerujúcich z obce Bystrá na parkovisko v Krupovej – Jasná Nízke Tatry. S prispením župy opravili úsek cesty od kruhového objazdu v Bystrej až po odbočku k hotelu Partizán. Roky bol v dezolátnom stave, no teraz sa to zmenilo. Nový asfaltový koberec potešil aj bystrianskeho starostu Mariana Albertyho. „Sme dopravným uzlom v tejto lokalite Horehronia. Denne tadiaľto prejdú stovky áut s turistami. Som rád, že cesta konečne zodpovedá kvalitným službám v regióne,“ dodal starosta.