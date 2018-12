Silvester 2018 v Bratislave ponúkne tradičný ohňostroj i svetelnú a hudobnú šou

Polnočný ohňostroj na Dunaji spojeným so svetelnou a hudobnou šou so scenériou dunajského nábrežia. Tak bude vyzerať vítanie nového roka 2019 v centre Bratislavy. Centrálnou zónou silvestrovských osláv v meste bude Námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie a Rázusovo nábrežie.

Ohňostroj bude tradične odpálený z plavidla uprostred rieky Dunaj s hudobnou kulisou na motívy slávneho valčíka Johana Straussa – Na krásnom modrom Dunaji. „Pred a počas ohňostroja bude paralelne prebiehať svetelno-laserová šou na Námestí Ľudovíta Štúra a Rázusovom nábreží, ktorú bude dopĺňať hudba slovenských a českých klasikov,“ informovala hovorkyňa mesta Bratislavy Zuzana Onufer. V rámci vizuálno-svetelnej šou bude pripravená nadrozmerná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra, ktorá bude odrátavať záverečné minúty roka 2018.

Bratislavčania a návštevníci mesta sa môžu prísť do centra zabávať na Silvestra (31.12.) už od 22. hodiny. Mestská časť Staré Mesto pripravila na Hviezdoslavovom námestí „warm-up party“. Diskotéka na námestí potrvá pod holým nebom až do zhruba 2. h po polnoci. Na bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci budú dohliadať posilnené hliadky mestskej a štátnej polície spolu s pracovníkmi strážnej služby a zdravotníkmi. Aj tento rok bude do centra osláv šesť kontrolovaných vstupov, na ktorých budú príslušníci policajných zložiek dávať pozor na to, aby návštevníci do centrálnej zóny v Starom Meste vstupovali bez akýchkoľvek nebezpečných predmetov, ako sú napríklad sklenené fľaše či ostré predmety.

Zákaz používania pyrotechniky

Mesto Bratislava upozorňuje, že podľa jeho všeobecne záväzného nariadenia o pyrotechnike je prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky. „Tieto opatrenia boli prijaté aj preto, aby si Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta mohli užiť silvestrovské oslavy bezpečne a bez akýchkoľvek nepríjemností,“ podotkla Onufer.

Hlavné mesto žiada ľudí, ktorí sa chystajú oslavovať Silvester v centre mesta, aby v prípade dopravy uprednostňovali MHD pred automobilovou dopravou. Na Silvestra budú denné linky MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre režim „pracovný deň školské prázdniny“. Nočná doprava bude počas celej noci posilnená mimoriadnymi linkami či vypravením vozidiel s vyššou kapacitou. Pre automobilovú dopravu bude počas silvestrovskej noci uzatvorené Vajanského nábrežie a Námestie Ľudovíta Štúra od 22. h a premávka tu bude opäť obnovená až v Novom roku (1.1.) po 2.30 h. Magistrát deklaruje, že ihneď po skončení ohňostroja na nábreží Dunaja začnú upratovacie čaty s jeho čistením, aby ho uvoľnili pre dopravu a postupne do rána bolo upratané aj celé centrum mesta.