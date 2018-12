Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Podľa Martina Buliaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku je lavínové nebezpečenstvo v stredných polohách Vysokých a Západných Tatier veľmi lokálne. „Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. Uvoľnenie lavín je možné pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. Pod takýmto zaťažením sa rozumie už aj lyžovanie alebo výstup na lyžiach či bez nich. Vplyvom oteplenia je počas dňa možný výskyt aj samovoľných lavín, a to už v stredných polohách,“ upozornil Buliak.

„V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre je možné uvoľniť lavínu na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení, akým je pád alebo skok lyžiara či peší výstup skupiny v svahu. Aj tu sa môžu vyskytovať samovoľné lavíny vplyvom oteplenia a sadania snehovej pokrývky,“ dodal.

Vo štvrtok ráno prevládalo na horách zamračené počasie. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus osem do plus dvoch stupňov Celzia. „Za posledné štyri dni pripadlo do 50 centimetrov nového snehu, prevažne v Západných a Vysokých Tatrách. Snehové prehánky posledných dní prišli s veľmi silným vetrom prevažne severozápadných smerov, ktorý spôsobil, že v žľaboch južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie sa nachádza väčšie množstvo nového nestabilného snehu (v mäkkých doskách) s hrúbkou 0,8 až 1,5 metra,“ uzavrel Buliak.