VIDEO: Uvoľnil sa pontón po zrážke?

Jednou z teórií, prečo k nehode došlo, je vysoká hladina Dunaja. Tá mohla so sebou priniesť predmet, ktorý zasiahol plavidlo, a to sa potom uvoľnilo. Na mieste už boli plavební inšpektori Dopravného úradu. Úrad sa zatiaľ vyjadrovať nechce. „V predmetnej veci prebieha odborné vyšetrovanie, situácia je stabilizovaná a plavebná bezpečnosť nie je ohrozená. Celá vec je v štádiu vyšetrovania a vyjadrovať sa k príčinám, následkom či k vyvodzovaniu zodpovednosti by v tomto prípade bolo predčasné,“ povedala hovorkyňa Dopravného úradu Eva Oravcová.

Rieka bola v tom čase rozvodnená, jej hladina vystúpila z úrovne 2,6 metra až na 6,3 metra. Spolumajiteľ pontónovej reštaurácie Knajpa Alfréd Haczel však hovorí, že samotný rozbúrený Dunaj príčinou nebol. „Bola vyššia voda, ale v zásade to nemá priamu súvislosť. Zažili sme oveľa väčšiu vodu aj povodeň. To plavidlo je tak robené, aby to vydržalo, až do momentu, kým doň nenarazí niečo, čo ho poškodí,“ vysvetlil Haczel, ktorý priebeh nešťastia sledoval z brehu medzi bratislavským nákupným centrom Eurovea a Mostom Apollo. „Prišiel som na základe telefonátu správcu. Odtrhlo sa to pred mojimi očami. Mali sme vtedy zatvorené, takže chvalabohu v reštaurácii nikto nebol. Je to stále v štádiu riešenia. Myslím si však, že konštrukcia je v takom zlom stave, že by sa už ťažko opravovala,“ dodal Haczel.

Podľa spolumajiteľa došlo k nárazu nejakého cudzieho predmetu, ktorý poškodil jeden roh plavidla a spôsobil, že sa do konštrukcie začala naberať voda a pontón sa odtrhol. "Dovtedy sa len otočil a nič vážne s ním nebolo. Po odtrhnutí plával Dunajom a poškodil sa do veľkej miery až keď v kotvisku priamo nabúral do odstavenej lode,“ opísal Haczel. Čo mohlo pontón zasiahnuť, je zatiaľ nejasné.

Drámu na Dunaji zaznamenali v utorok asi o pol desiatej ráno. K zásahu boli hneď privolaní policajti z poriečneho oddelenia. Situáciu im skomplikovala ešte luxusná jachta, ktorá kotvila v pristávacom móle pontónu. „Jachta sa od pontónu po nárazoch do iných ukotvených lodí odtrhla. Policajti spoločne s dvoma majiteľmi vyrazili na služobnom člne a úspešne stabilizovali jachtu,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Odtrhnutý pontón potom narazil do rumunského plavidla a rozpadol sa na dve polovice. "Pri náraze do lode sa zároveň zaseklo veľké množstvo naplaveného dreva medzi kormidlo a vrtuľu, čo si vyžiadalo ďalšiu pomoc zo strany hasičov. Obe časti odtrhnutého pontónu sa nakoniec hasičom podarilo po pár hodinách zachytiť a následne ukotviť na ľavom brehu na úrovni Jaroveckého ramena,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.