Na zvolenskej radnici je pre sobáše búrlivá atmosféra

Vo Zvolene sa podľa všetkého schyľuje k búrlivým časom. Po voľbách majú prevahu v mestskom zastupiteľstve poslanci z iniciatívy Zvolen pre ľudí, ktorých jedným z lídrov je neúspešný kandidát na primátora Matej Snopko. Svoju silu sa rozhodli „demonštrovať“ už na ustanovujúcom zasadnutí, keď za jedinú, kto v meste môže sobášiť zasnúbené páry, určili primátorku. Neodradili ich od toho ani kolegovia, ktorí upozorňovali, že z rôznych dôvodov primátorka nebude môcť sobášiť každý týždeň.

„Absolútne nechápem logiku a racio tohto návrhu. Veď primátorka môže ochorieť, stať sa môže čokoľvek. Čo sa chce týmto dosiahnuť?“ pýtal sa pred hlasovaním poslanec Róbert Orság. Podobný názor prejavila tiež Zuzana Niščáková. „Ďalšie zastupiteľstvo môže byť aj o tri mesiace a my budeme mať len pani primátorku, ktorá bude schopná poskytovať tieto služby. Predstavte si občanov, ktorí majú všetko dohodnuté. Svadbu, pozvaných hostí, a zrazu ich nebude mať kto zosobášiť,“ povedala. „Ide o to, ako vytrestať pani primátorku, aby to sama robila,“ myslí si ďalší poslanec Ján Kubiš. „Tu však nejde o ňu, ale o ľudí, ktorí sa chcú v nasledujúcich mesiacoch zobrať. Toto nie je politika, ale služba,“ pripomenul. Ich slová však kolegov neobmäkčili, pričom štrnásti hlasovali za, ôsmi proti a jeden sa zdržal hlasovania.

„Ostala som jediná, pred ktorou je možné v našom meste uzavrieť manželstvo. Zvolenčanom napriek tomu sľubujem, že urobím, čo bude v mojich silách, aby mohli s hrdosťou vstúpiť do novomanželského zväzku,“ reagovala Balkovičová. „Na to, že by som náhodou ochorela, radšej ani nemyslím. Kto by potom sobášil? Túto otázku už väčšina v zastupiteľstve nezodpovedala,“ dodala. Zvolenčania sú aktuálnym stavom znepokojení. Janu Horniakovú situácia okolo primátorky mrzí. „Celé je to jeden veľký politický boj. Pani primátorke želám pevné nervy, aby tie zastupiteľstvá ustála,“ hovorí. Podľa nej sa v meste s pocitom politických tlakov istej loby nežije ľahko. „V podstate sa to dosť hlúpym spôsobom ukázalo na ustanovujúcom zastupiteľstve. Sama som zvedavá, akú to bude mať dohru a čo prinesú ďalšie dni,“ dodala.

„Keby si primátorka hneď vybrala zástupcu, nič by sa nedialo. Sobáše tu určite nie sú ohrozené, veď do konca roka majú byť už len štyri svadby. Okrem toho v januári majú poslanci novú schôdzu, tak si tam niekoho zvolia,“ povedal Jozef Fukas, naznačujúc, že problém je aj v zatiaľ nevymenovanom viceprimátorovi.

Svoje rozhorčenie z tejto situácie dali najavo aj ľudia na sociálnych sieťach. „Toto je tá vaša kampaň? Zvolen pre ľudí? Veď to je hanba. Škodíte tým hlavne občanom,“ hnevá sa Dominika. „Vyzerá to tak, že už na prvom zastupiteľstve niektorí noví poslanci zlyhali. Mali by si čím skôr zopakovať, čo sa myslí pod pojmom poslanec a prečo im niektorí ľudia dali svoju dôveru. Ak budú pokračovať takýmto štýlom, veľmi ľahko sa vlastným váhaním celkom vyradia z hry,“ prízvukuje Vlado.

Najhoršie je, že ak sa vyskytne nejaký problém, takzvaný plán B podľa hovorcu mesta Martina Svatušku neexistuje. „S tým by mali veľmi rýchlo prísť poslanci, ktorí tento návrh schválili,“ povedal. „Samozrejme, stať sa môže hocičo. Sobáše sú teoreticky ohrozené,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že tento stav sa dá zvrátiť. „Kompetencia je v rukách poslancov. Môžu to vyriešiť opätovným hlasovaním a určiť spomedzi seba ďalších sobášiacich,“ vysvetlil s tým, že predtým to okrem primátorky vykonávali ôsmi poslanci.

Poslanec Matej Snopko tvrdí, že ide len o dočasný stav, ktorý vyriešia už na januárovom zasadnutí. „Keby primátorka netaktizovala a hneď vymenovala hoci aj svojho človeka za viceprimátora, mohli by sobášiť dvaja. Keby vymenovala dvoch, aj traja. Do konca roka sú objednané štyri svadby. Mávali sme ich aj šesť denne. Navyše vôbec s nami rokovania o daných témach neiniciovala, hoci na základe vôle občanov prejavenej vo voľbách máme v zastupiteľstve väčšinu,“ povedal.

Vo Zvolene mali vlani, podľa hovorcu mesta, 151 civilných sobášov, tento rok 164. Ostatný víkend oddala primátorka štyri páry. Boli to posledné nahlásené svadby v tomto roku.