Pohotovosti v Bratislavskom kraji budú fungovať aj počas Silvestra a Nového roka

Na Silvestra ambulantné pohotovostné služby v Bratislavskom kraji fungujú ako každý pracovný deň, teda od 16.00 do 22.00 h. Na Nový rok budú vo víkendovom režime, teda od 7.00 do 22.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

„Pre detských pacientov z okresu Malacky, Senec a z celej Bratislavy nájdu rodičia pomoc v Národnom ústave detských chorôb Bratislava Kramáre na Limbovej 1 a pre okres Pezinok bude ambulantná pohotovostná služba fungovať na adrese Bratislavská 85 Pezinok,“ priblížila.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude k dispozícii v Bratislave na dvoch adresách: na Šancovej 110 v Železničnej nemocnici a na Poliklinike na Strečnianskej 13. V Malackách môžu pacienti navštíviť malackú nemocnicu na Duklianskych hrdinov 34. Pre okres Pezinok je počas Silvestra aj na Nový rok ambulantná pohotovosť v Pezinku na Bratislavskej 85.

„V prípade nepríjemností so zubami je pre celý kraj k dispozícii Zubno-lekárska pohotovostná služba v Bratislave na Drieňovej 38, v pracovný deň od 17:30 do 24:00 a cez víkend od 11:00 do 23:00,“ uviedla hovorkyňa. Zoznam verejných lekární, ktoré budú mať v jednotlivých okresoch počas Silvestra a Nového roka pohotovosť verejnosť nájde na webovej stránke.

Viac policajtov v uliciach

V uliciach Bratislavy bude počas silvestrovskej noci hliadkovať viac policajtov. V súvislosti s oslavami v historickom centre budú napríklad kontrolovať návštevníkov, aby neprinášali sklenené fľaše alebo pyrotechniku. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

„Krátko pred polnočným ohňostrojom bude pre dopravu úplne neprejazdný úsek od Šafárikovho námestia cez Vajanského nábrežie, Rázusovo nábrežie až po Most SNP a Mostová ulica,“ upozornila Slamková. Policajti tiež neumožnia vstup na oslavy osobám zjavne pod vplyvom alkoholu či iných omamných a psychotropných látok a budú dohliadať na verejný poriadok.

Polícia zároveň pripomína, aby sa občania počas osláv chránili pred vreckovými zlodejmi a nedávali si peňaženku a iné cenné predmety na miesta, odkiaľ sa dajú ľahko ukradnúť. Hovorkyňa tiež zdôrazňuje, že hliadky dopravnej polície nebudú ani počas Silvestra tolerovať jazdu vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.