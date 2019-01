Silvestrovský ohňostroj v Bratislave sprevádzal tradičný valčík

Niekoľkominútovým ohňostrojom na Dunaji spojeným so svetelnou a hudobnou šou privítali tisícky návštevníkov hlavného mesta nový rok 2019.

Polnočný ohňostroj odpálili z plavidla uprostred rieky Dunaj s hudobnou kulisou na motívy slávneho valčíka Johana Straussa – Na krásnom modrom Dunaji. Posledné minúty starého roka odrátavala nadrozmerná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by sa malo pokračovať v tradícii silvestrovských osláv, chcel by však, aby vyzerali trochu inak. „Určite sa o tom budeme baviť, či by sa napríklad nemali vrátiť koncerty. Ale tak, aby boli spokojní Bratislavčania aj návštevníci a aby sme dôstojne oslávili túto príjemnú udalosť,“ priblížil v prvých minútach nového roka.

Ako dodal Vallo, silvestrovské oslavy zatiaľ prebiehali pokojne, bez incidentov, posilnené sú podľa jeho slov aj policajné zložky.

Ohňostroj v rámci osláv príchodu Nového roka 2019. Bratislava, 1. január 2019. Autor: SITA, Branislav Bibel

Vallo: Bratislavčanom želám veľa trpezlivosti a nádeje

Tento rok bol ťažký, smutný, ale bol to aj rok, kde sme uvideli nové výzvy a nádeje. Uviedol to primátor Bratislavy Matúš Vallo počas príhovoru na silvestrovských oslavách v hlavnom meste.

„Bratislavčankám a Bratislavčanom želám srdečne do nového roka veľa trpezlivosti, budeme ju potrebovať, ale aj nádeje a veľa bezpečnosti, to bude pre mňa veľká téma. Čaká nás skvelý rok, som o tom presvedčený,“ uviedol primátor tesne po polnoci.

Nastávajúci rok bude podľa vlastných slov pre Valla obrovskou výzvou. „Aby som naozaj splnil všetky sľuby, na ktoré sa teším, že budem plniť. Som vďačný všetkým Bratislavčanom, ktorí mi dali šancu, aby som zrealizoval to, čo si myslím, že je pre naše mesto dobré,“ dodal.

V novom roku chce Vallo riešiť napríklad dopravnú situáciu, považuje to za základ. „Budeme riešiť situácie, keď sa na niekoľko mesiacov zavrú Mlynské nivy, keď sa začne budovať ďalšia etapa D4 R7. Ale budeme riešiť aj výzvy. Teším sa na rekonštrukciu Námestia SNP, na projekt Živé námestie, je toho veľmi veľa,“ uviedol.

„Veľká úloha bude zvládnuť tento rok zimnú údržbu. Musím povedať, že pozerám každé ráno počasie. A som rád, keď nesneží,“ uzavrel Vallo.

Oslavy v centre

Centrálnou zónou silvestrovských osláv v Bratislave bolo Námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie a Rázusovo nábrežie. Silvestrovské oslavy v meste sa začali už krátko po 22. hodine. Mestská časť Staré Mesto pripravila na Hviezdoslavovom námestí „warm-up party“. Diskotéka na námestí trvala pod holým nebom až do zhruba 2. hodiny po polnoci.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia o pyrotechnike je v Bratislave na Silvestra prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky.

Pre automobilovú dopravu bolo počas silvestrovskej noci uzatvorené Vajanského nábrežie a Námestie Ľudovíta Štúra, premávka tam obnovili až po 2.30 h. Magistrát deklaroval, že ihneď po skončení ohňostroja na nábreží Dunaja začnú upratovacie čaty s jeho čistením, aby ho uvoľnili pre dopravu a postupne do rána bolo upratané aj celé centrum mesta.