V obci Ždiar vyhlásili mimoriadnu situáciu, problémy robia sneh a vietor

V obci Ždiar vo štvrtok vyhlásili mimoriadnu situáciu, problémy tam podľa starostu Pavla Bekeša robí najmä silné sneženie, ktoré v oblasti prevláda už od nového roka. Zároveň veľmi silno fúka, komplikovať sa to najviac začalo v stredu (2.1.) okolo 16. hodiny, kedy sa zintenzívnilo sneženie aj vietor. Obecné cesty máme zaviate, niektoré časti boli úplne odrezané od prístupu, priblížil.

Situáciu podľa neho nezľahčujú ani odstavené autá turistov, ktorí prišli do oblasti lyžovať. Tie vytvárajú barikády na obecných cestách, ktoré sa preto nedajú upraviť. Upchala sa nám aj hlavná cesta cez obec smerom na Poľsko, sú tu dokonca aj odstavené kamióny, ktoré tu nemajú čo robiť, autá sa šmýkajú, komplikuje nám to aj zásobovanie, doplnil starosta. Vyzval všetkých obyvateľov, aby pomohli turistom tieto autá odstrániť, to sa čiastočne podarilo nadránom.

"Zostáva nám ešte asi kilometer cesty sprejazdniť, ale momentálne si s tým nevieme dať rady. Je tu množstvo snehu, je to schodné, ale cesta sa zužuje, pretože už nemáme kde tie masy odhŕňať, čo nám veľmi komplikuje život. Preto sme aj vyhlásili mimoriadnu situáciu, zdôvodnil Bekeš. Problémy sú podľa neho v rámci celej obce, najvážnejšia situácia je však v odľahlejších častiach.

V oblasti platí výstraha 2. stupňa pred snežením a silným vetrom aj na štvrtok, takže mimoriadna situácia v Ždiari potrvá, až kým sa počasie neupokojí. Pre tých turistov, ktorí u nás teraz sú, je to určite zážitok, pretože tu panuje naozaj pravé zimné počasie. Pre nás to jednoduché nie je, ale to je život na horách, konštatoval starosta.

Zo snehovej nádielky sa tešia aj v miestnych lyžiarskych strediskách. Odhadujem, že od stredy napadlo aj pol metra snehu, takže nám to vyhovuje. Čím viac snehu, tým lepšie zjazdovky, dodal šéf strediska Ždiar – Strednica Marián Bekeš.