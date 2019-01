Majiteľ psov vyhladoval takmer na smrť

Na srdcervúce kvílenie vyhladovaných boxerov upozornili susedia, ktorí kontaktovali exmanželku ich majiteľa. Tá hneď zalarmovala políciu. Pri zásahu nechýbali ani ochrancovia zvierat. „Zažili sme toho už veľa. Chodievame po osadách, ratujeme psy v tom najhoršom stave, sme zvyknutí naozaj na všeličo. Boli sme si istí, že s nami už nič len tak nezamáva. Po tomto zásahu sme však nevedeli zaspať ani my,“ napísali na sociálnej sieti, kde na sklonku roka zverejnili aj fotografie vychudnutých psov. Po príchode na miesto mali pred očami hrozivú scénu. V rodinnom dome sa rozliehal plač zvierat, zapáchal moč s výkalmi. Chodiace kostričky piatich boxerov a bezvládne telo ďalšieho nimi otriasli.

Psy boli zavreté v dome samy niekoľko dní. Majiteľ v tom čase ležal v nemocnici, pričom svoju bývalú manželku, ktorá sa o ne chcela postarať, k nim odmietol pustiť. Keďže ešte stále je spolumajiteľkou nehnuteľnosti, nakoniec sa dnu dostala v sprievode polície. Po vstupe na terasu im padol pohľad na nehybné telíčko vyhladovaného psíka bez známok života. Údajne mal uhynúť na zlyhanie obličiek, pričom sa mal aj dlhodobo liečiť.

Majiteľ, ktorý z nemocnice po troch dňoch odišiel, tvrdil, že ostatné psy sú v úplnom poriadku a nikomu ich nedá. Bolo však jasné, že boxerom nedával krmivo celé týždne. Totálne dehydrované a vyhladované ledva stáli na nohách. „Celý zásah trval zhruba tri hodiny, kým sme mohli zvieratá oficiálne odviezť a získali sme ich pod naše združenie. Telo utýraného psíka bolo zaistené, pôjde na oficiálnu pitvu. Všetkých päť živých boxerov vyšetrili na klinike, z nich štyria zostali v kritickom stave na infúziách. Postupne ich začali kŕmiť malými dávkami,“ informovalo Združenie za práva zvierat.

Polícia prípad stále vyšetruje, začala trestné stíhanie pre zanedbanie starostlivosti o zvieratá. „Čakáme na odborné stanovisko veterinára, aby sa vyjadril k príčine úhynu psa,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Dodala, že za takýto trestný čin hrozia až dva roky basy.

Majiteľ psov žije v odľahlejšej časti Novej Bane. Podľa našich informácií má problémy s alkoholom, práve to sa zrejme zvieratám stalo osudným. Ich stav šokoval aj Teréziu Pallerovú z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom. „S takýmto exemplárnym prípadom som sa za desať rokov stretla v našom regióne prvýkrát,“ hovorí. „Ľudské osudy sú rôzne. Ten pán si zrejme ani veľmi neuvedomoval, ako koná a správa sa k tým zvieratám,“ myslí si. V takýchto prípadoch sú podľa nej dve možnosti. „Majiteľ sa zúbožených zvierat dobrovoľne vzdá v prospech nejakého združenia, alebo ich dáme utratiť. Mohli by sme ich dať aj do štátnej karantény. To však nie je nemocnica a nedostali by tam starostlivosť, akú v danom okamihu potrebovali,“ vysvetlila.

„Našťastie majiteľ sa po dlhšom vyjednávaní rozhodol, že sa ich dobrovoľne vzdá a hneď v ten večer ich združenie mohlo previezť do nemocnice. V tom momente to bolo najsprávnejšie riešenie,“ povedala s tým, že majiteľ naďalej zostane pod ich dohľadom. Ochrancovia v týchto dňoch oznámili, že všetkých päť psíkov žije, aj keď ešte stále nemajú vyhraté. Krvné výsledky vyšli zle len jednému. Má problémy s pečeňou, preto zostane hospitalizovaný najdlhšie. „Najchudšia sučka má neurologický problém, nemotorne sa pohybuje. Hlávku drží dole a zle sa orientuje. Tieto dva psíky zostanú dlhodobo v našej opatere,“ uviedlo Združenie za práva zvierat. Ďalšie dve sučky podľa nich preberie Útulok Nitra, pričom ich čaká špičková opatera v Rakúsku. Jedného psíka si zoberie Občianske združenie Cesta za domovom.

Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová informovala, že s podobnými prípadmi sa stretávajú denne. Najakútnejšie je to na juhu, kde je problém s nelegálnymi množiteľmi, a na severovýchode Slovenska. „Tam sú zase komunity, v ktorých sa stretávame so zabíjaním zvierat na účely výroby živočíšnych produktov,“ povedala. V prípadoch týrania poskytujú poradenstvo organizáciám, ktoré sa tým zaoberajú. „Niektoré aj preberáme,“ podotkla.

Zároveň odporúča, čo môžu ľudia v takýchto situáciách robiť. „Treba sa bezodkladne obrátiť na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá má právomoc zviera z chovu odobrať. Ale to až v prípade, ak neuspejú opatrenia, ktoré vlastníkovi nariadia na začiatku,“ hovorí. „Ak zvieratám bezprostredne hrozí smrť, rovno sa musia odobrať. Vhodné je súčasne zavolať aj políciu. Zo všetkého nech si ľudia žiadajú zápisy,“ radí s tým, že telefonická komunikácia bez zápisnice sa za dôkaz nepovažuje. Zároveň cituje zákon. „Ak existuje riziko ohrozenia zdravia zvierat alebo ak je to potrebné z hľadiska ich ochrany, veterinárny inšpektor bezodkladne nariadi vhodné opatrenia na ochranu zdravia zvierat, zhabanie alebo dočasné umiestnenie do náhradnej starostlivosti,“ dodala.