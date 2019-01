Prešov s Košicami spojí integrovaná doprava

Myšlienka projektu jednoduchšieho prepojenia oboch miest je dlhodobá, vlani na jar, krátko po župných voľbách, sa začali rokovania medzi novými predsedami krajov. „Obe župy už realizovali kroky potrebné na jeho spustenie. Integrovaný dopravný systém spojí Prešovský kraj s Košickým, vďaka čomu budú cestujúci na jeden lístok využívať viaceré druhy dopravy a prepravcov,“ informovala Anna Činčárová, hovorkyňa košickej župy.

Spoje medzi prepravcami by mali byť na seba naviazané tak, aby sa skrátili prepravné časy a cestovné poriadky budú rovnako zosúladené. „Predpokladáme, že integrovaný dopravný systém na úrovni oboch krajov bude naplno spustený do konca tohto roka. Termín však závisí aj od ministerstva dopravy, ktoré zabezpečuje železničnú dopravu, aj od oboch krajských miest, ktoré zabezpečujú mestskú dopravu,“ doplnila Činčárová.

Jednotné cestovné lístky

Prešovský samosprávny kraj nedávno kúpil moderné autobusy, ktorých časť by mala slúžiť aj na zavedenie integrovaného systému. Samospráva by chcela spustiť jeho prvú fázu už vo februári. „Prvá fáza znamená jednotné cestovné lístky, čo sa týka zliav pre Košický a Prešovský samosprávny kraj. Cestujúci už nemusí špekulovať, či nastúpi do autobusu košickej alebo prešovskej SAD. V oboch dostane tie isté zľavy. Ďalšia fáza bude nasledovať v komunikácii s Dopravným podnikom mesta Prešov, Dopravným podnikom mesta Košice a so železnicami,“ spresnil prešovský župan Milan Majerský pri predstavení nových autobusov tamojšej spoločnosti.

Prvou lastovičkou prepojenia oboch miest je rýchlejšie vlakové spojenie (REX), čas prepravy sa znížil na polhodinu a súpravy zastavujú iba v Kysaku. Dovtedy premávali medzi oboma mestami len osobné vlaky, ktoré zastavovali na všetkých staniciach medzi Košicami a Prešovom, a tak cesta trvala niekedy aj takmer hodinu.

Rýchlejšiemu zavedeniu integrovanej dopravy by mohla pomôcť aj dohoda kraja s mestom Košice. Župan Rastislav Trnka sa začiatkom tohto roka stretol s novozvoleným primátorom Jaroslavom Polačekom, pričom aj toto bola jedna z tém, ktorú preberali. „Do Košíc totiž prichádza množstvo ľudí z iných regiónov nášho kraja, ktorí tam pracujú alebo študujú. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu služieb mestskej a prímestskej dopravy. Výsledkom integrovaného dopravného systému bude to, že cestujúci, ktorý prichádza napríklad z Michaloviec, sa s jedným cestovným lístkom dostane až do práce v U. S. Steele,“ predstavil víziu Trnka.

Potrebné bude skoordinovať cestovné poriadky verejnej dopravy, vytvoriť jednotný prepravný systém, tarifu a prehľadný informačný systém pre cestujúcich. Pripraviť by to mali pracovné skupiny, ktoré vzniknú tak na župe, ako aj košickej radnici a budú navzájom koordinovať svoju činnosť.

Dopravný terminál v Moldave nad Bodvou

Snaha o prepojenie jednotlivých zložiek v Košickom kraji sa odvíja už od roku 2009. Vtedy vznikla spoločnosť Organizátor regionálnej integrovanej dopravy, s. r. o., so zakladateľským podielom župy 60 percent a mesta Košice so 40 percentami. Pred desiatimi rokmi zamestnávala dokonca päť pracovníkov. Jej činnosť sa však postupne utlmila.

Jedným z mála realizovaných projektov bol dopravný terminál integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou. Slúži pre železničnú, autobusovú, automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu. Miesto prestupu je vybavené jednotným informačným, kamerovým a zvukovým systémom, parkoviskom pre osobné automobily, stojanmi na bicykle či bezbariérovým priechodom pre imobilných cestujúcich. Verejne ho spustili v roku 2015 a výstavba stála 6,7 milióna eur. Aj v rámci nedávno dokončenej modernizácie električkových tratí sa ráta s prepojením osobnej železničnej dopravy vozidlami tam-train, ktoré by zachádzali zo železničnej trate na vnútromestský okruh Košíc.

Skúsenosti so zavedením integrovanej dopravy má aj hlavné mesto. Po prvý raz sa o nej začalo hovoriť už v roku 1992, ale až o sedem rokov neskôr sa na území Bratislavy zrealizoval experiment integrovanej dopravy, keď mohli cestujú využívať nielen linky mestskej hromadnej dopravy, ale aj zrýchlené vlaky. Ani ďalší vývoj nebol veľmi rýchly. V roku 2008 spojila autobusová linka Chorvátsky Grob so Zlatými pieskami v Bratislave s možnosťou nadväzujúceho prestupu na električku, bola to vlastne prvá prímestská linka, ktorá spĺňala kritériá integrovanej dopravy. Postupne sa pridávali ďalšie lokality ako Pezinok a Senec a s priľahlými obcami v Trnavskom okrese. Približne pred rokom bola spustená mobilná aplikácia, v rámci ktorej možno vyhľadávať spojenia, získať informácie o zmenách v doprave či o výlukách a zároveň si aj kúpiť cestovný lístok.

Pri zavádzaní integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji spočiatku organizátori podcenili informovanosť verejnosti a chaos vznikal najmä pri jednotlivých tarifných zónach. Dnes sa však postupne rozširuje územie, ktoré systém zahŕňa.