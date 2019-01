Parkovaciu politiku v Bratislave chce mať Vallo schválenú v 1. polroku 2019

Vallo očakáva, že spolu s bratislavskými poslancami a starostami nájdu zhodu na ešte lepšom spôsobe realizácie parkovacej politiky v Bratislave. „VZN, ktoré bolo doteraz schválené, je výsledkom mnohých kompromisov. Starostovia sa chcú o tom ešte baviť, hľadáme spôsob, ako to urobiť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie,“ povedal pre TASR. Parkovací systém v rámci celej Bratislavy by mala podľa primátora obhospodarovať jedna firma. „Dáva mi to väčšiu logiku,“ zdôvodnil. Jednotný systém by podľa neho bol viac pod kontrolou.

V minulom volebnom období však mali s takýmto návrhom problém niektoré mestské časti, ktoré žiadali mesto, aby si mohli na svojom území vytvárať vlastné pravidlá parkovania a zároveň rozhodnúť, kto sa o parkovaciu politiku bude starať. Bývalý primátor Ivo Nesrovnal ich požiadavke vyhovel a rátalo sa s tým, že mestská časť, ktorá sa bude chcieť do parkovacej politiky zapojiť, prijme vlastné a špecifickejšie VZN. To malo riešiť aj jednotlivé ceny za parkovanie. Parkovacia politika sa však za bývalého vedenia nespustila, poslanci totiž opakovane neschválili na to potrebnú zmenu štatútu hlavného mesta.

Nový primátor sa teraz chce so starostami baviť aj o podiele vybratých peňazí medzi mesto a mestské časti. „Mesto bude totiž musieť zabezpečiť oveľa viac mestských policajtov na kontrolu parkovania,“ povedal. Predseda mestskej dopravnej komisie a starosta Jaroviec Jozef Uhler tvrdí, že jednotná celomestská parkovacia politika je najlepším riešením. „Aj pre starostov mestských častí je to jednoduchšia cesta, lebo to bude centrálne riadené, bude v tom poriadok, bude to robiť mesto a mestské časti z toho v konečnom dôsledku môžu mať len profit,“ uviedol pre TASR. Súčasné mestské predpisy k parkovacej politike treba podľa neho zrušiť, lebo sa už nedajú len tak ľahko meniť. Súčasné VZN hodnotí ako „bezzubé“. Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová priblížila, že sa vytvára pracovná skupina, ktorá bude rokovať, akou formou a kedy bude parkovacia politika prijatá. „Nechceme začať od nuly. Mnohé procesy boli rozbehnuté a my chceme na to nadviazať s tým, že to začneme otvorene komunikovať, lebo to bol najväčší problém,“ skonštatovala pre TASR. Mestský poslanec a starosta Petržalky Ján Hrčka považuje filozofiu jednotnej celomestskej parkovacej politiky za logickú. Priznal však, že Petržalka paralelne pripravuje aj vlastnú alternatívu regulácie parkovania v mestskej časti. „V mestskej časti potrebujeme parkovaciu politiku čo najskôr. Keď jednotná mestská bude v poriadku, pôjdeme tou cestou. Ak nebude, pôjdeme vlastnou cestou,“ vyhlásil.