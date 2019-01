Na Orave a v podtatranskom regióne sa vytvárajú na cestách snehové jazyky

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na úseku D1 Hlohovec – Piešťany, R1 Nitra-západ – Beladice a R3 Trstená – Tvrdošín je miestami na vozovke čerstvý až kašovitý sneh do jedného centimetra.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na značnej časti západného Slovenska a v hornatejších častiach stredného a východného Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do päť centimetrov. Na úsekoch ciest III. triedy v okresoch Námestovo a Tvrdošín je na vozovke utlačený sneh do desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky tri centimetre je na cestách II/567 Nižná Jablonka – Snina, II/531 v okrese Revúca a na cestách III. tried v okrese Turčianske Teplice a v oblasti Nitrianskeho Rudna.

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do hrúbky troch centimetrov. Na horskom priechode Huty a Klenov do piatich centimetrov a na horskom priechode Herlianske Sedlo je čerstvý sneh do hrúbky desiatich centimetrov. Na horskom priechode Zbojská je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Horské priechody Makov, Branisko, Besník, Šturec, Donovaly, Pezinská Baba, Soroška, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Látky-Prašivá, Šútovce, Vyšehrad a Chorepa majú povrch vozoviek suchý až mokrý.

Pre záveje je uzatvorená cesta III/3061 Štrba – Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu a na ceste II/558 Stakčín – Ulič a na cestách III. tried v obvode Stakčín sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony.