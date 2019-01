Prokurátorka nesúhlasí s náramkami pre falšovateľov

Trojica falšovateľov peňazí sa začiatkom tohto týždňa postavila pred sudcu Okresného súdu v Trenčíne. Obhajoba pre nich žiadala nahradiť väzbu elektronickým monitoringom v domácom väzení, prokurátorka však podala sťažnosť. O obvinených tak bude rozhodovať v najbližších dňoch krajský súd. Do väzby sa dostali za nevydarené falšovanie bankoviek, pri ktorých by aj deti na základnej škole odhalili, že nie sú pravé. Hrozí im desať až pätnásť rokov za mrežami.

Obvinení sú Ivan B. (19). a Marián P. (20), bývalí spolužiaci, a Božena B. (29) ako ich spolupáchateľka. Falošnými peniazmi, ktoré si sami vyrobili, sa pokúšali platiť v Trenčíne. Vyšetrovateľ ich obvinil z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spáchaného formou spolupáchateľstva čiastočne v štádiu pokusu.

Bankovky, ktoré zhabala polícia. Autor: Polícia SR

„Ivan a Božena mali spoločne neoprávnene vytlačiť falošné bankovky v nominálnej hodnote sto a päťsto eur. Ivan spoločne s Mariánom sa pokúsili na dvoch miestach v Trenčíne platiť týmito falošnými bankovkami, čo sa im však nepodarilo. Pri platení falošnými bankovkami nebola poškodeným spôsobená žiadna škoda, nakoľko sa im bankovky zdali podozrivé a odmietli ich prevziať,“ povedal trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. Peniaze v hodnote 13 400 eur si vytlačili na tlačiarni, obe strany bankoviek zlepili k sebe, pričom rub prilepili naopak.

Okresný sudca sa stotožnil s návrhom domáceho väzenia, prokuratúra mala iný názor. „Uznesenie Okresného súdu Trenčín považujeme za nezákonné. Nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka, uložením primeraných povinností a obmedzení, ako aj nariadenou kontrolou technickými prostriedkami považujeme vzhľadom na osoby obvinených, charakter a závažnosť obzvlášť závažného zločinu za nedostatočné a neadekvátne,“ reagoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý.

Náramky sa totiž majú podľa rezortu spravodlivosti aplikovať pri odsúdených väzňoch, nie pri obvinených, a pri prečinoch, kde hrozí podstatne nižšia sadzba – do piatich rokov.

500 eur oproti 15-tisícom

Hovorkyňa ministerstva Denisa Gerši uviedla, že ročne je monitorovaných v priemere štyridsať osôb. Toto číslo by malo stúpať. „Minister spravodlivosti Gábor Gál rieši možnosti lepšieho a efektívnejšieho využívania projektu ESMO (elektronický systém monitorovania osôb). Zriadil širšiu pracovnú skupinu, ktorá analyzuje možnosti rozsiahlejšieho nasadenia elektronických náramkov u odsúdených a ďalších osôb,“ objasnila Gerši.

Rozšíriť by sa mali aj na zločiny s trestnou sadzbou v rozpätí od 4 do 10 rokov. Zmeny bude obsahovať novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Podľa nej budú môcť sudcovia uložiť domáce väzenie v prípadoch, keď by väzba vzhľadom na osobu páchateľa a okolnosti skutku bola príliš represívna, napríklad ak ide o zložitú rodinnú situáciu.

Ročné náklady na odsúdeného vo väznici sú približne 15-tisíc eur, na toho, kto by si odpykával trest domáceho väzenia, len okolo 500 eur. „Koncom roka 2018 bolo vo výkone trestu odňatia slobody približne 1 900 odsúdených, pri ktorých by bolo možné zvážiť podmienečné prepustenie za uvedených podmienok. K 1. januáru tohto roka boli iniciované procesy na premenu trestu pre 217 odsúdených, ktorí spĺňali požadované podmienky, čiže im uplynie lehota polovice vykonaného trestu,“ doplnila hovorkyňa ministerstva.